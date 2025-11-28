"Hay que tener educación financiera”: los consejos de un economista para cuidar y hacer rendir el dinero

En diálogo con Radio Panorama, el economista Pedro Chávez Atía analizó el cierre de un año crítico y dejó una serie de recomendaciones para administrar mejor el dinero en tiempos de incertidumbre.

Hoy 11:58

En una comunicación telefónica con Radio Panorama, el economista Pedro Chávez Atía brindó una serie de pautas simples para enfrentar el cierre de un 2025 complicado en materia económica y, sobre todo, para decidir con criterio qué hacer con el dinero en un contexto de inflación moderada pero aún sensible.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Chávez Atía fue directo:“El dinero tiene un valor y ese valor depende de la importancia que le da cada uno y de cómo lo va a administrar. La educación financiera es importantísima y muchas veces carecemos de eso”, señaló.

Explicó que, en el 95% de los casos, la gente “gasta sin priorizar” y muchas veces compra cosas que no necesita o incluso se endeuda pensando que podrá pagarlas más adelante.

Por eso, subrayó la necesidad de ordenar las prioridades antes de decidir cualquier gasto.

El economista remarcó que cada persona actúa según su “cabeza y su educación financiera”, pero dejó una guía básica: quien tiene deudas: lo más sano es cancelarlas cuanto antes, especialmente si son en cuotas variables.

Quien no tiene deudas: puede evaluar, invertir o resguardar el dinero según su situación personal. Quien tiene ingresos justos: debe evitar gastos impulsivos y enfocarse en lo esencial.

Chávez Atía sostuvo que hoy la inflación “está controlada” y que eso desincentiva el clásico “stockeo” que los argentinos suelen realizar en contextos de incertidumbre.

Además, explicó que la posible aprobación del Presupuesto en diciembre podría dar mayor previsibilidad a los mercados: “Si se aprueba, el dólar podría bajar y estabilizarse dentro de una banda. Eso evitaría aumentos innecesarios y permitiría proyectar mejor”.

De todos modos, advirtió que si el Presupuesto no se aprueba, habrá que “ver cómo reaccionan los mercados”.

El economista también se refirió al comportamiento de algunos comerciantes en épocas festivas: “Hay quienes aumentan por la demanda y otros por pura especulación. Argentina hoy es carísima, incluso para hacer turismo”.

Por eso, insistió en que cada consumidor debe evaluar si realmente necesita comprar o si está cayendo en una trampa de precios inflados.

A modo de cierre, dejó una serie de consejos claros para que cualquier persona pueda mejorar su educación financiera: Ordenar prioridades antes de gastar, preguntarse qué es necesidad y qué es impulso.

No endeudarse por las dudas, cancelar deudas primero, invertir después, ya que las tasas pueden jugar en contra.