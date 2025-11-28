Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 NOV 2025 | 40º
X
País

Feriados 2026: el Gobierno oficializó el calendario y reveló cuándo será el Carnaval

El Gobierno dio a conocer el calendario oficial con feriados inamovibles y trasladables. La confirmación permite anticipar fines de semana largos y planificar escapadas.

Hoy 12:11

El Gobierno nacional oficializó el calendario de feriados 2026 y, con él, una de las fechas más esperadas por millones de argentinos: el Carnaval. El nuevo esquema organiza como se distribuirán los descansos a lo largo del año, una información clave para planificar escapadas o viajes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El cronograma llega con fechas inamovibles, días trasladables y posibles fines de semana largos que podrían potenciar el movimiento turístico del país. A esto se suma la expectativa por los feriados puente, que aunque todavía no están confirmados, suelen generar un gran impacto en sectores como hotelería, gastronomía y transporte.

El Carnaval 2026 caerá el lunes 16 y el martes 17 de febrero, fechas que ya fueron confirmadas dentro del listado de feriados inamovibles para el año próximo.

Este período se mantiene todos los años dentro del cronograma nacional y se convirtió en uno de los descansos más esperados porque son cuatro días consecutivos, desde el sábado 14 hasta el martes 17, ideal para quienes buscan un descanso en el verano sin necesidad de pedir vacaciones.

Esto también permite que las distintas provincias planifiquen con anticipación sus festivales y celebraciones locales, que suelen atraer a miles de turistas.

Calendario de feriados 2026 en Argentina:

Feriados inamovibles

- 1 de enero: Año Nuevo.

- 16 y 17 de febrero: Carnaval.

- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

- 3 de abril: Viernes Santo.

- 1 de mayo: Día del Trabajador.

- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

- 9 de julio: Día de la Independencia.

- 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

- 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

- Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes.

- Lunes17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

- Lunes12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

- Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

TEMAS feriados

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este viernes 28 de noviembre en Santiago del Estero: con 40°C de máxima comienza otra jornada que no dará respiro
  2. 2. El violento temporal causó graves daños en zonas rurales de Suncho Corral
  3. 3. Aerolíneas Argentinas sumará 18 aviones nuevos con fondos propios
  4. 4. Desde el 1 de diciembre entra en vigencia el nuevo descuento de Rentas de la Municipalidad
  5. 5. Gran incendio de pastizales puso en alerta a vecinos de El Zanjón
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT