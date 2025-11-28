Feriados 2026: el Gobierno oficializó el calendario y reveló cuándo será el Carnaval

Este período se mantiene todos los años dentro del cronograma nacional y se convirtió en uno de los descansos más esperados porque son cuatro días consecutivos, desde el sábado 14 hasta el martes 17, ideal para quienes buscan un descanso en el verano sin necesidad de pedir vacaciones.
Esto también permite que las distintas provincias planifiquen con anticipación sus festivales y celebraciones locales, que suelen atraer a miles de turistas.
Calendario de feriados 2026 en Argentina:
Feriados inamovibles
- 1 de enero: Año Nuevo.
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
- 3 de abril: Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes.
- Lunes17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.