Caputo celebró ofertas por US$685 millones en la privatización de cuatro represas del Comahue

El ministro de Economía informó que tres de las cuatro centrales ya tienen oferentes adjudicados, mientras que la restante será definida en una ronda de desempate.

Hoy 12:35

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que recibió ofertas por US$685 millones en el proceso de privatización de cuatro represas hidroeléctricas del Comahue.

Lo hizo en un posteo en su cuenta de X luego de que se abrieran los sobres con los ofrecimientos económicos de los siete grupos empresarios que habían quedado habilitados para competir por el control de esas centrales, que representan el 15% de la generación de electricidad del país.

“Se vuelve a confirmar el interés del sector privado en invertir en Argentina cuando las reglas están claras. Felicitaciones a las compañías ganadoras”, escribió el jefe del Palacio de Hacienda.

Si bien no mencionó las empresas que se quedarán con las represas, Caputo informó que Piedra del Aguila, el Chocón y Alicurá “ya tienen ganadores” y Cerros Colorados “irá a un desempate”.

Tras la apertura de las ofertas económicas, que superaron los cálculos iniciales del propio Caputo, quedan por transitar una serie de pasos administrativos y legales antes de la adjudicación a los nuevos dueños de las firmas que controlan las represas, que se espera para antes de fin de año.

Las centrales están sobre los ríos Limay y Neuquén. El Estado les otorgará la concesión por la venta de energía eléctrica durante los próximos 30 años.

De los siete grupos que había habilitado el Gobierno para competir por la privatización de las represas del Comahue, las mejores ofertas fueron presentadas por:

Para la central Alicurá , Edison Inversiones ofertó US$162 millones. La actual operadora, la norteamericana AES propuso US$130 millones.

, Central Puerto ofertó US$245 millones por seguir operándola.

, Central Puerto ofertó US$245 millones por seguir operándola. Para El Chocón y Arroyito , BML Inversora ofreció US$235,6 millones. Su actual operadora, la italiana Enel propuso US$172,2 millones.

, BML Inversora ofreció US$235,6 millones. Su actual operadora, la italiana Enel propuso US$172,2 millones. Cerros Colorados, irá a desempate. BML Inversora fue la que más ofreció con US$41,7 millones y podría quedarse con la operación que ya tenía desde el mes pasado, cuando se compró a sus anteriores dueños. Pero como el segundo mejor oferente, Edison Inversiones, propuso US$38 millones (menos de 10% de distancia) se definirá en otra instancia.

Mientras avanza la reprivatización de las represas del Comahue, el Gobierno ya empezó con el procedimiento hacia la concesión de otras 7 centrales hidroeléctricas, cuyos contratos empezarán a vencer entre el 30 de noviembre y el 30 de julio de 2026.

Se trata de los complejos Futaleufú -cuyo contrato venció en junio y fue prorrogado hasta diciembre-; Cabra Corral, El Tunal, Ullum, El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo.

En ese marco, Enarsa -la firma estatal que controla esas centrales concesionadas a privados- realizó esta semana una audiencia pública para contratar una auditoría técnica sobre esas 7 represas.

Apunta a determinar la condición actual de las maquinarias de cada complejo y estimar las inversiones que se requerirán para garantizar el buen funcionamiento ante una reprivatización.