Un emotivo pesebre viviente unió a dos comunidades educativas en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús

Alumnos del Sagrado Corazón de Jesús y del Centro de Educación Integral “San José Obrero” recrearon el nacimiento del Niño Dios en una actividad conjunta que promovió la cultura del encuentro y la formación espiritual.

Hoy 12:45

La Parroquia Sagrado Corazón de Jesús fue escenario de una celebración cargada de simbolismo y espiritualidad, donde estudiantes del Instituto Sagrado Corazón de Jesús y del Centro de Educación Integral para Jóvenes y Adolescentes “San José Obrero” llevaron adelante un pesebre viviente en el marco del proyecto anual interinstitucional “Salir al encuentro del otro”.

La iniciativa reunió a ambas comunidades educativas para representar los momentos más significativos del nacimiento del Niño Dios, una puesta que buscó promover la cultura del encuentro como respuesta al llamado del Papa Francisco a fortalecer los lazos de fraternidad.

La dirección escénica estuvo a cargo del Lic. Mariano Valentini, acompañado por estudiantes de 2º año, quienes llevaron adelante la representación central. Los jóvenes del San José Obrero participaron bajo la guía de la Prof. María Laura Maldonado y la Lic. Silvia Avellaneda, quienes destacaron el valor pedagógico y humano de esta experiencia compartida.

El evento contó además con la presencia de la Lic. Claudia Cancino, representante legal de los Colegios Católicos del Arzobispado; la secretaria Prof. Karina Díaz; el párroco Padre Luis Escañuela Revilla; alumnos de ambas instituciones y sus familias, quienes acompañaron con respeto y emoción.

La rectora del Sagrado Corazón de Jesús, Prof. Irma Lagos, subrayó la importancia espiritual de esta representación bíblica, señalando que invita a “mirar hacia el interior como un gesto de humildad y gratitud por el milagro de la vida”. Asimismo, remarcó la necesidad de continuar fortaleciendo estas acciones conjuntas entre instituciones educativas, en beneficio de los jóvenes que son “los verdaderos destinatarios de cada encuentro”.