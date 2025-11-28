El CePSI celebró 17 años de servicio y compromiso con la salud infantil

La ceremonia contó con autoridades provinciales, emotivos reconocimientos al personal jubilado y el mensaje final de gestión de la directora Liliana Romero, quien destacó el crecimiento y la misión del hospital infantil.

Hoy 13:33

Con un emotivo acto, el Hospital CePSI “Eva Perón” celebró este viernes por la mañana el 17.º aniversario de vida institucional, el cual lo llevó a posicionarse como el centro de referencia para el diagnóstico y tratamiento de patologías infantiles de la provincia.

El evento, cargado de emoción y reconocimiento, contó con la presencia de la ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, el secretario de salud, Dr. Gustavo Sabalza, las directoras del CePSI, Cdora. Liliana Romero, Dra. Eugenia Gauna y CPN Daniela Vaca Japaze. También participaron directivos y autoridades de diferentes instituciones de la provincia conectados vía digital, médicos, profesionales, coordinadores y personal de los diferentes servicios de este CEPSI.

Durante la celebración se homenajeó con presentes al personal de hospital que se acogió a la jubilación, luego se proyectó un video institucional con los avances logrados desde la inauguración del moderno hospital infantil en 2008.

Uno de los momentos más destacables fue el mensaje de la directora del CePSI, Dra. Liliana Romero quien tras incansables años de trabajo finalizó su gestión como directora ejecutiva: “Hoy celebramos los 17 años de nuestro hospital que se consolidó como referente en la provincia, con avances, desafíos superados y un reconocimiento al compromiso y a la calidad humana de ustedes los que ya se jubilaron y de cada integrante de esta institución que sigue en actividad. A lo largo de este camino nos hemos transformado en un centro donde la tecnología de última generación convive con la sensibilidad, la dedicación y el profesionalismo que distinguen a nuestros compañeros de trabajo de cada servicio, cada área, cada proyecto refleja una misma misión, brindar atención integral, segura, y de máxima calidad a quienes más lo necesitan”.

“Creo que vienen nuevos desafíos estoy segura de que pueden trabajar en equipo, solo les pido que lo hagamos como siempre, de forma transparente, con el compromiso, enfatizando siempre la calidad de atención y continuando la excelencia de los servicios que tiene”.

Por su parte la Ministra de salud, Natividad Nassif manifestó el CePSI “es la expresión de todo el crecimiento que ha tenido el sistema público de salud, que ha sido no sólo en infraestructura, como la reciente ampliación, sino también la inversión en tecnología y el fortalecimiento de los equipos de salud que han tenido oportunidad de continuar formándose, porque el conocimiento hoy nos obliga a estar permanentemente actualizados. El CePSI también ha cumplido una importante labor de docencia, recibiendo residentes para la especialidad en pediatría y también para algunas otras especialidades como cirugía pediátrica. Entonces, para nosotros, esta institución es preservación de futuro, al preservar la salud de los niños. Creo que aquí advertimos no sólo conocimiento profesional, sino también el sentido humano que tiene que tener ese conocimiento”.