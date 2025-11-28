“Las pymes llegan a esta altura del año sobreviviendo”, advirtió el asesor Gastón Roldán

El contador analizó durante un diálogo con Radio Panorama la situación del sector y señaló que la inestabilidad económica, la caída del consumo y la falta de financiamiento dejaron a muchas pequeñas y medianas empresas al límite.

Hoy 13:32

El contador Gastón Roldán, asesor de pequeñas y medianas empresas, trazó un duro diagnóstico sobre la realidad del sector durante una entrevista con Radio Panorama. Según explicó, la combinación de inestabilidad económica, caída del consumo y falta de financiamiento dejó a muchas pymes al borde del colapso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Las pymes llegan sobreviviendo a esta altura del año. Venimos de épocas con mucha fluctuación de variables que impedían definir un precio de venta. Luego vino una gestión donde se tuvo que aguantar un año entero y enseguida un segundo año marcado por elecciones, lo que generó más turbulencia. Al no haber consumo, la demanda se golpea y los costos se vuelven muy finos”, señaló.

Roldán remarcó que la fuerte suba de tasas de interés agravó el panorama: “La tasa subió a niveles muy altos y eso hizo que tampoco haya financiamiento para las empresas. Se arma un círculo que lleva a que la pyme llegue a diciembre de 2025 con un nivel de actividad muy bajo: las pequeñas colapsan, las medianas sobreviven como pueden y las grandes, muchas extranjeras, tienen la cintura para activar o desactivar inversiones según el contexto”.

En su análisis, el contador también apuntó a la “economía de a pie” como indicador clave: “Un primer termómetro de cómo está el dólar es decidir dónde conviene vacacionar. Si es más barato afuera, es porque el tipo de cambio está atrasado”.

Sobre el desafío cotidiano de operar en un escenario tan frágil, afirmó: “Hay que hacer una ingeniería financiera compleja en las empresas y en las casas para poder subsistir”.

Roldán advirtió además que las grandes compañías están reconfigurando sus estrategias: “Probablemente les convenga importar antes que producir: traer de afuera, distribuir y vender para defender sus márgenes. El e-commerce creció tanto que está llevando a modelos basados en almacenamiento y distribución”.

Finalmente, destacó la necesidad de profesionalizar la gestión para enfrentar un entorno más exigente: “Hay que prestar atención a las variables que uno no controla para poder ordenar las que sí controla. Con márgenes tan chicos, hay que ser muy finos en la estrategia comercial y financiera. Hoy, como está Argentina, no se va a vender si no se da crédito”.