“Las Aliadas” se consagraron campeonas del Torneo Clausura de Fútbol Femenino organizado por el municipio

Hoy 14:38

El equipo de “Las Aliadas” del barrio Independencia se consagró campeón del Torneo Clausura de Fútbol Femenino 2025, organizado por la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de La Banda.

Las semifinales y la gran final de esta competencia se disputaron el jueves a la noche en la cancha del Patinódromo Municipal, con un gran marco de público que acompañó a los equipos finalistas.

La gran final fue intensa y entretenida, donde el equipo de Las Aliadas se impuso por penales a Cooperativa Barrial, luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

El tercer lugar fue para Las Diablas en un partido que también llegó a los penales. De este modo, culminó con éxito este torneo que tuvo a 16 equipos bandeños como protagonistas.

Al finalizar, el director de Deportes, Prof. Hugo Rojas, y su equipo de trabajo, entregaron los trofeos correspondientes a los tres primeros puestos.

“En un partido reñido y definición por penales, han salido campeonas las chicas de Las Aliadas que superaron a sus pares de Cooperativa Barrial. El área de deportes del municipio ha trabajado a full para organizar esta competencia de la mejor manera y gracias a Dios todo ha finalizado bien, en paz y con alegría”, indicó Rojas.

“Por lo tanto, quiero agradecer el apoyo del intendente Roger Nediani que impulsa la práctica deportiva de diferentes disciplinas, como en este caso el fútbol femenino que cuenta con muchos equipos en la ciudad de La Banda.

Y también agradecer al personal de la Dirección de Deportes que trabaja con gran entusiasmo en cada actividad y a los equipos que participaron. Y esperamos que en el próximo torneo se incorporen nuevos equipos”, finalizó el director.