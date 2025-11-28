El milagro que busca Palermo para salvar a Fortaleza del descenso en Brasil

El entrenador argentino asumió en el club en septiembre de este año y en 14 encuentros ya sumó seis victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

Hoy 14:45

El entrenador argentino Martín Palermo atraviesa un momento decisivo en Fortaleza, club al que llegó en septiembre con un objetivo claro: salvarlo del descenso en un Brasileirão cada vez más exigente. A pesar de la notable mejoría futbolística desde su arribo, el equipo del Ceará aún continúa en una posición comprometida cuando restan solo tres fechas para el final.

Al asumir, Palermo dejó en claro cuál sería su misión principal. “El desafío que tenemos como prioridad es dejar a Fortaleza en Primera División y ese es el mayor reto que me sedujo”, manifestó en su presentación, tras las salidas de Renato Paiva y del argentino Juan Pablo Vojvoda, el entrenador con más partidos en la historia del club.

Desde entonces, el equipo experimentó un cambio sustancial: 6 victorias, 4 empates y 4 derrotas, para un total de 22 puntos, una producción muy superior a la etapa previa, cuando Fortaleza marchaba anteúltimo con apenas 15 puntos y hundido en la zona roja.

Hoy, los números reflejan la recuperación, pero no alcanzan para salir del peligro: el conjunto de Palermo se ubica 18° con 37 unidades, a solo dos puntos de Vitória, el último equipo que está logrando la permanencia. La pelea sigue abierta y cualquier tropiezo puede ser determinante.

A esta levantada se suma un dato alentador: Fortaleza acumula siete partidos sin perder. Desde la victoria ante Flamengo en la fecha 30, encadenó cuatro empates consecutivos y luego hilvanó dos triunfos ante Bahía y Bragantino, resultados que renovaron la esperanza en el tramo final.

Con tres fechas por delante y un equipo que recuperó competitividad, Martín Palermo enfrenta el desafío más grande desde que llegó a Brasil. El “Titán” ya cambió la cara del equipo; ahora buscará concretar la hazaña de mantenerlo en la élite.