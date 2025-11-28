El municipio realizará un taller de adornos navideños en madera de pino

Las inscripciones tienen un costo de $25.000 y los interesados en sumarse a esta novedosa actividad pueden anotarse a través del siguiente número: 3854209847.

Hoy 14:40

La Oficina de Emprendedores de la Municipalidad de La Banda, brindará un taller denominado “Un árbol para tu hogar”, donde los participantes trabajarán con madera de pino.

Desde el área dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, informaron que esta actividad se realizará el sábado 6 de diciembre, de 9 a 12, en la Escuela de Programación y Robótica.

Esta propuesta incluye los materiales que los participantes utilizarán: madera de pino, pintura, pincel/pinceleta, esponja, stencil, servilleta de decopage, plasticola y apliques, entre otros.

En cuanto a las técnicas, las personas aprenderán sobre pintura, pincel seco, decopage y estarcido (aplicación de stincil). El producto final, se lo llevarán los participantes.

