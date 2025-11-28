Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 NOV 2025 | 41º
X
Locales

El municipio realizará un taller de adornos navideños en madera de pino

Las inscripciones tienen un costo de $25.000 y los interesados en sumarse a esta novedosa actividad pueden anotarse a través del siguiente número: 3854209847.

Hoy 14:40

La Oficina de Emprendedores de la Municipalidad de La Banda, brindará un taller denominado “Un árbol para tu hogar”, donde los participantes trabajarán con madera de pino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde el área dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, informaron que esta actividad se realizará el sábado 6 de diciembre, de 9 a 12, en la Escuela de Programación y Robótica.

Esta propuesta incluye los materiales que los participantes utilizarán: madera de pino, pintura, pincel/pinceleta, esponja, stencil, servilleta de decopage, plasticola y apliques, entre otros.

En cuanto a las técnicas, las personas aprenderán sobre pintura, pincel seco, decopage y estarcido (aplicación de stincil). El producto final, se lo llevarán los participantes.

Las inscripciones tienen un costo de $25.000 y los interesados en sumarse a esta novedosa actividad pueden anotarse a través del siguiente número: 3854209847.

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este viernes 28 de noviembre en Santiago del Estero: con 40°C de máxima comienza otra jornada que no dará respiro
  2. 2. El violento temporal causó graves daños en zonas rurales de Suncho Corral
  3. 3. Desde el 1 de diciembre entra en vigencia el nuevo descuento de Rentas de la Municipalidad
  4. 4. Gran incendio de pastizales puso en alerta a vecinos de El Zanjón
  5. 5. Aerolíneas Argentinas sumará 18 aviones nuevos con fondos propios
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT