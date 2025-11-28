Santiago del Estero espera un fuerte movimiento turístico durante el último fin de semana de noviembre

Con eventos deportivos y propuestas artísticas, el sector privado lanzó promociones especiales para atraer visitantes. La palabra del subsecretario de Turismo, Nelson Bravo.
Santiago del Estero se prepara para recibir el último fin de semana de noviembre con un gran movimiento turístico impulsado por una agenda cargada de actividades deportivas, culturales y tecnológicas. Desde el sector privado lanzaron promociones y paquetes especiales para viajeros que elijan la provincia.
El subsecretario de Turismo, Nelson Bravo, habló con Noticiero 7 y destacó la importancia del contexto: “Son momentos muy importantes para el turismo cuando es un fin de semana largo. Venimos de un fin de semana muy productivo y ahora tenemos eventos que generan expectativa”, señaló.
Uno de los atractivos centrales será el partido del sábado, donde Central Córdoba recibirá a Estudiantes por los cuartos de final. Bravo explicó que hay cierta incertidumbre por parte de la parcialidad de El Pincha: “Algunos hinchas quieren saber si podrán venir, si habrá cupo o si podrán ingresar como neutrales. Eso seguramente influye”.
A la actividad deportiva se suma una nutrida grilla artística en el Nodo Tecnológico, programada para viernes y sábado, organizada por productoras privadas. “Tenemos una amplia oferta tanto en Santiago Capital como en Termas”, afirmó.
Bravo destacó el trabajo conjunto entre Central Córdoba, hoteleros y gastronómicos. “Generaron paquetes turísticos, ofertas y propuestas para que quienes quieran venir puedan disfrutar de todo a un precio accesible”, explicó. También remarcó que en esta ocasión, el protagonismo es del sector privado: “El Estado acompaña, pero es el club el que juega una instancia histórica y los productores los que impulsan sus eventos”.
El funcionario señaló que la estrategia busca sostener el movimiento turístico en un contexto económico difícil. “El turismo interno se achicó y la competencia es más fuerte, pero en Santiago tenemos infraestructura, desarrollo y propuestas más que interesantes”, agregó.
La agenda deportiva continuará en las próximas semanas con la Hockey Pro League, que traerá a Las Leonas y a selecciones de Holanda, Alemania y Pakistán. A esto se suma la oferta tradicional: el Patio del Indio Froilán, Upianita y otros espacios como el Rincón de la Empanada y el Patio Lo de Naranja en La Banda, donde siempre hay propuestas gastronómicas y culturales.
El calor no detiene la actividad turística. “Cuando llega esta época se complica la temporada, pero a través de los eventos siempre generamos movimiento. Esta es la forma: medidas contracíclicas, un Estado presente y un sector privado creativo”, concluyó Bravo.