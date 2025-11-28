Santiago del Estero espera un fuerte movimiento turístico durante el último fin de semana de noviembre

Con eventos deportivos y propuestas artísticas, el sector privado lanzó promociones especiales para atraer visitantes. La palabra del subsecretario de Turismo, Nelson Bravo.

Hoy 15:11

Santiago del Estero se prepara para recibir el último fin de semana de noviembre con un gran movimiento turístico impulsado por una agenda cargada de actividades deportivas, culturales y tecnológicas. Desde el sector privado lanzaron promociones y paquetes especiales para viajeros que elijan la provincia.

El subsecretario de Turismo, Nelson Bravo, habló con Noticiero 7 y destacó la importancia del contexto: “Son momentos muy importantes para el turismo cuando es un fin de semana largo. Venimos de un fin de semana muy productivo y ahora tenemos eventos que generan expectativa”, señaló.

Uno de los atractivos centrales será el partido del sábado, donde Central Córdoba recibirá a Estudiantes por los cuartos de final. Bravo explicó que hay cierta incertidumbre por parte de la parcialidad de El Pincha: “Algunos hinchas quieren saber si podrán venir, si habrá cupo o si podrán ingresar como neutrales. Eso seguramente influye”.

A la actividad deportiva se suma una nutrida grilla artística en el Nodo Tecnológico, programada para viernes y sábado, organizada por productoras privadas. “Tenemos una amplia oferta tanto en Santiago Capital como en Termas”, afirmó.

Bravo destacó el trabajo conjunto entre Central Córdoba, hoteleros y gastronómicos. “Generaron paquetes turísticos, ofertas y propuestas para que quienes quieran venir puedan disfrutar de todo a un precio accesible”, explicó. También remarcó que en esta ocasión, el protagonismo es del sector privado: “El Estado acompaña, pero es el club el que juega una instancia histórica y los productores los que impulsan sus eventos”.

El funcionario señaló que la estrategia busca sostener el movimiento turístico en un contexto económico difícil. “El turismo interno se achicó y la competencia es más fuerte, pero en Santiago tenemos infraestructura, desarrollo y propuestas más que interesantes”, agregó.

La agenda deportiva continuará en las próximas semanas con la Hockey Pro League, que traerá a Las Leonas y a selecciones de Holanda, Alemania y Pakistán. A esto se suma la oferta tradicional: el Patio del Indio Froilán, Upianita y otros espacios como el Rincón de la Empanada y el Patio Lo de Naranja en La Banda, donde siempre hay propuestas gastronómicas y culturales.

El calor no detiene la actividad turística. “Cuando llega esta época se complica la temporada, pero a través de los eventos siempre generamos movimiento. Esta es la forma: medidas contracíclicas, un Estado presente y un sector privado creativo”, concluyó Bravo.