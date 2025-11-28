Ingresar
Presentarán los libros “Huellas en el Corazón” y “Ecos del Alma” de Luis O. Soria

Relatos de alegrías, tristezas y luchas que marcaron una vida serán compartidos en una velada especial este sábado en el Salón Auditorio del Sindicato de Empleados de Comercio.

Hoy 16:58

En una noche dedicada a las emociones y a la memoria, se realizará la presentación de los libros “Huellas en el Corazón” y “Ecos del Alma”, obras del escritor Luis O. Soria, donde el autor recopila historias de alegría, tristeza, desafíos y vivencias que lo acompañaron a lo largo de toda su vida.

El encuentro tendrá lugar el sábado 29 de noviembre, desde las 21.30, en el Salón Auditorio del Sindicato de Empleados de Comercio, ubicado en Entre Ríos 235, en la ciudad Capital.

flyer flyer

Además, los asistentes podrán disfrutar de las composiciones musicales de Luis O. Soria, interpretadas por el grupo musical Descendencia, quienes acompañarán la velada con su propuesta artística."

La actividad es con entrada libre y gratuita, abierta a toda la comunidad.

