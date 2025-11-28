El Inter Miami de Messi va por la final de la MLS ante New York City

Las Garzas afrontan el final de la Conferencia Este con el objetivo de llegar a la definición por el título.

Hoy 08:36

El Inter Miami de Lionel Messi afronta este sábado, desde las 20 (hora argentina), la final de la Conferencia Este de la MLS, donde enfrentará a New York City en el Chase Stadium. El duelo definirá al primer finalista de la Major League Soccer, en una noche en la que el equipo dirigido por Javier Mascherano buscará alcanzar la instancia decisiva por primera vez en su historia.

El partido se verá exclusivamente por AppleTV, a través de MLS Season Pass.

El conjunto de Florida llega a este cruce tras una sólida campaña: fue tercero en la fase regular con 65 puntos, superó una serie muy compleja ante Nashville y luego goleó 4-0 a Cincinnati para meterse entre los cuatro mejores. Con Messi y Rodrigo De Paul como líderes futbolísticos, y una amplia base de jugadores argentinos, las Garzas parten como favoritas.

Del otro lado aparece New York City, una de las sorpresas del Este. El equipo de Pascal Jansen eliminó a Charlotte (3-1) y luego dio el golpe al dejar afuera a Philadelphia, el mejor de la etapa regular, con un 1-0 como visitante. Cerró la fase inicial en el quinto puesto con 56 unidades y cuenta también con fuerte presencia albiceleste: Nicolás Fernández, Maximiliano Moralez, Julián Fernández y Agustín Ojeda.

En cuanto al historial inmediato, ambos se enfrentaron dos veces este año: empataron 2-2 en Miami y las Garzas ganaron 4-0 en Nueva York, con doblete de Messi. Sin embargo, desde 2020 los números favorecen al NYCFC: siete victorias, cuatro empates y apenas dos triunfos de Inter Miami.

La presencia del capitán argentino vuelve a ser el factor diferencial. Desde su llegada, Inter Miami jugó cinco veces ante New York City; Messi participó en tres y fue decisivo en dos: doble asistencia en el 2-2 de la primera rueda y dos goles más una asistencia en la goleada 4-0 en septiembre.

Inter Miami vs. New York City: posibles formaciones

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Tadeo Allende, Lionel Messi, Mateo Silvetti. DT: Javier Mascherano.

New York City: Matt Freese; Tayvon Gray, Thiago Martins, Justin Haak, Raul Bicalho; Agustín Ojeda, Jonathan Shore, Kevin O'Toole, Hannes Wolf; Maximiliano Moralez y Nicolás Fernández. DT: Pascal Jansen.

Datos del partido

Major League Soccer – Final de la Conferencia Este

Estadio: Chase Stadium

Árbitro: Jon Freemon

VAR: Michael Radchuk

Hora: 20

TV: Apple TV