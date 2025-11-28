Inter Miami sigue soñando: borró a NYC y jugará la MLS Cup por primera vez en la historia

El equipo de Florida, liderado por Messi, ganó la final del Este por 5-1. Tres de Allende, otro de Silvetti, golazo de Segovia y fiesta en el Chase. El sábado, otra vez local en la MLS Cup.

Hoy 22:10

Inter Miami vivió una noche histórica en el Chase Stadium al golear 5-1 a New York City FC y consagrarse campeón de la Conferencia Este de la MLS. Con un Lionel Messi determinante y un Tadeo Allende imparable, el equipo de Javier Mascherano confirmó su mejor versión y ahora se preparará para disputar la MLS Cup, también en casa, el próximo sábado 6 de diciembre. La fiesta rosa sigue y el sueño crece partido a partido.

Fue un encuentro que empezó con ciertas dudas para el local, pero cuando Inter Miami acomodó las piezas, dominó de punta a punta. El DT volvió a elegir el mismo sistema que había funcionado ante Cincinnati y otra vez dejó a Luis Suárez en el banco, una decisión que volvió a darle resultado. Ante un rival que suele agrandarse de visitante, el equipo floridense mostró carácter, autoridad y una eficacia demoledora para liquidar la final de la Conferencia.

El show tuvo dos protagonistas principales. Por un lado, Messi, líder absoluto y dueño de la asistencia número 21 en esta MLS, clave en el 3-1 convertido por Mateo Silvetti. Pero la gran figura fue Allende, autor de un hat-trick histórico: primero con un bombazo tras pase de Busquets, luego con un cabezazo asistido por Jordi Alba, y finalmente cerrando la goleada en un Chase Stadium que explotó. En el primer tiempo también hubo tensión, con un cruce caliente entre De Paul, Maxi Moralez y el propio Leo, y con el descuento de Justin Haak que le puso suspenso al tramo final.

En el segundo tiempo, Inter Miami lo terminó de definir. No solo por su poder ofensivo, sino también por la solidez de Rocco Ríos Novo, que sacó una pelota clave a Julián Fernández cuando podía ser el 2-2. Después de esa atajada, el local no perdonó: golazo colectivo entre Telasco y Jordi Alba para el 4-1 y festival rosa en Floride.

Inter Miami llegó a esta instancia tras superar la serie al mejor de tres ante Nashville, luego goleó a Cincinnati como visitante y ahora aplastó a New York City en casa. El equipo de Mascherano está encendido, la ciudad vive un sueño y ahora va por el objetivo máximo: ser campeón de la MLS.