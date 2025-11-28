En vivo: el Inter Miami de Messi va por la final de la MLS ante New York City

Las Garzas afrontan el final de la Conferencia Este con el objetivo de llegar a la definición por el título.

El Inter Miami de Lionel Messi afronta este sábado, desde las 20 (hora argentina), la final de la Conferencia Este de la MLS, donde enfrentará a New York City en el Chase Stadium. El duelo definirá al primer finalista de la Major League Soccer, en una noche en la que el equipo dirigido por Javier Mascherano buscará alcanzar la instancia decisiva por primera vez en su historia.

