Neder: “Mi compromiso es con los santiagueños, y con un país donde haya igualdad de oportunidades”

El senador nacional por Fuerza Patria Peronista realizó declaraciones, tras renovar su mandato en la Cámara Alta.
Tras jurar como senador nacional renovando su mandato, José Emilio “Pichón” Neder, de Fuerza Patria Peronista, realizó declaraciones expresando en principio “mi agradecimiento a todos los santiagueños que han confiado en nuestra fuerza política, llevándome una vez más a representar mi provincia para seguir defendiendo los derechos de Santiago del Estero y de cada comprovinciano”.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
“Mi compromiso es también con el federalismo, con la Universidad y la Salud Pública, con el desarrollo y la producción nacional a través de las PyMES generadoras de empleo y de trabajo.
Te recomendamos: Juraron los senadores santiagueños Gerardo Zamora, Elia Moreno y Emilio "Pichón" Neder
Con la defensa de un Estado presente y activo, que impulse escenarios de ascenso social y económico en todos los niveles, desde abajo hacia arriba, para que tengamos un país con igualdad de oportunidades”, agregó.
“La realidad argentina comprende todo el territorio nacional, aunque eso muchas veces no se condice con las estructuras del centralismo porteño, que postergan al interior. Seguiré defendiendo a ese interior, y especialmente a cada santiagueño, para que vivan donde vivan tengan esperanza y futuro en nuestra provincia querida”, concluyó.