Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 NOV 2025 | 0º
X
Locales

Neder: “Mi compromiso es con los santiagueños, y con un país donde haya igualdad de oportunidades”

El senador nacional por Fuerza Patria Peronista realizó declaraciones, tras renovar su mandato en la Cámara Alta.

Hoy 15:30

Tras jurar como senador nacional renovando su mandato, José Emilio “Pichón” Neder, de Fuerza Patria Peronista, realizó declaraciones expresando en principio “mi agradecimiento a todos los santiagueños que han confiado en nuestra fuerza política, llevándome una vez más a representar mi provincia para seguir defendiendo los derechos de Santiago del Estero y de cada comprovinciano”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Mi compromiso es también con el federalismo, con la Universidad y la Salud Pública, con el desarrollo y la producción nacional a través de las PyMES generadoras de empleo y de trabajo. 

Te recomendamos: Juraron los senadores santiagueños Gerardo Zamora, Elia Moreno y Emilio "Pichón" Neder

Con la defensa de un Estado presente y activo, que impulse escenarios de ascenso social y económico en todos los niveles, desde abajo hacia arriba, para que tengamos un país con igualdad de oportunidades”, agregó.

La realidad argentina comprende todo el territorio nacional, aunque eso muchas veces no se condice con las estructuras del centralismo porteño, que postergan al interior. Seguiré defendiendo a ese interior, y especialmente a cada santiagueño, para que vivan donde vivan tengan esperanza y futuro en nuestra provincia querida”, concluyó.

TEMAS José Emilio Neder

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este viernes 28 de noviembre en Santiago del Estero: con 40°C de máxima comienza otra jornada que no dará respiro
  2. 2. El violento temporal causó graves daños en zonas rurales de Suncho Corral
  3. 3. Franco Colapinto no pudo superar la Q1 en la clasificación a la Sprint del GP de Qatar
  4. 4. Gran incendio de pastizales puso en alerta a vecinos de El Zanjón
  5. 5. Desde el 1 de diciembre entra en vigencia el nuevo descuento de Rentas de la Municipalidad
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT