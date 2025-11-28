Diego Martínez vuelve a Huracán: acuerdo cerrado para su segundo ciclo en Parque Patricios

El ex DT de Boca regresa al Globo tras la salida de Kudelka.

Hoy 14:34

Huracán llegó a un acuerdo definitivo para el regreso de Diego Martínez, quien será nuevamente el entrenador del Globo tras aceptar la propuesta de la dirigencia encabezada por Abel Poza. El técnico de 47 años retomará el proyecto que había quedado inconcluso luego de su salida a Boca Juniors en enero de 2024.

El acuerdo se selló este viernes, después de varios días de negociaciones que se iniciaron tras la partida de Frank Kudelka, quien dejó el cargo la semana pasada tras la eliminación en el Clausura. La dirigencia se movió rápido y apuntó directamente a Martínez, el nombre que siempre estuvo al tope de la lista.

El retorno tuvo un condimento clave: las partes debieron limar asperezas tras la polémica salida del DT en 2024, cuando Huracán le cobró 175 millones de pesos por la cláusula de rescisión. Aquella partida había generado malestar, ya que una semana antes Martínez había garantizado su continuidad y compromiso con el proyecto deportivo.

En su primer ciclo, Martínez dirigió 23 partidos con un saldo de 12 victorias, dos empates y nueve derrotas, alcanzando los cuartos de final de la Copa de la Liga, donde quedó eliminado por penales ante Platense. Su gestión había generado expectativas, pero el abrupto final condicionó la relación con la dirigencia de entonces, encabezada por David Garzón, hoy vicepresidente.

La negociación para su regreso se estiró porque su representante, Luciano Krikorián, estaba en Grecia, aunque finalmente se destrabó. Martínez firmará contrato hasta junio de 2027, coincidiendo con el cierre del mandato de la actual dirigencia.

El segundo ciclo comenzará en los próximos días y buscará retomar el plan original de 2023. El club mantiene su estructura deportiva con Walter Coyette como coordinador de inferiores, Mauro Milano al frente de la Reserva y Daniel Vega como director deportivo.

Huracán no disputará copas internacionales en 2026, pero intentará recuperar el protagonismo mostrado durante el último Apertura, en el que llegó a la final y cayó nuevamente ante Platense.