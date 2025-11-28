Santiagueñas brillaron en el Selectivo Nacional y en el Abierto de la República de Tenis de Mesa

Luciana Frías Paz, Malena López Auat y Constantina Sialle tuvieron actuaciones destacadísimas en Buenos Aires y dejaron bien arriba al deporte santiagueño, con podios, clasificaciones y resultados que ilusionan de cara al 2026.

Hoy 17:09

Las representantes santiagueñas de tenis de mesa vivieron jornadas soñadas en el Selectivo Nacional y en el Abierto de la República, dos competencias de máxima exigencia disputadas en el CeNARD. Con un nivel altísimo, las tres jugadoras brillaron entre las mejores del país y ratificaron el gran presente de la disciplina en la provincia.

La gran figura fue Luciana Frías Paz, actual número uno de Argentina en sub-19, quien se quedó con el primer lugar del selectivo y confirmó su enorme momento deportivo. Luchi estuvo intratable durante los tres días de competencia, logró entrar entre las cuatro titulares y alcanzó su gran objetivo: volver a vestir la celeste y blanca. Además, días atrás se coronó campeona del Abierto de la República en sub-19 individual y también en dobles femenino todo competidor, sin dejar de mencionar que llegó a cuartos de final en individual todo competidor.

Otra que tuvo un torneo espectacular fue Malena López Auat, quien se metió como segunda suplente en el selectivo nacional tras batallar punto a punto con las mejores del país en sub-19. Su entrega diaria tuvo recompensa y terminó recibiendo un premio más que merecido. En el Abierto, Male alcanzó los cuartos de final en damas sub-19 y también en todo competidor, mostrando un crecimiento sostenido.

La más chica de la delegación, Constantina Sialle, también dijo presente con una actuación para ilusionarse. Coni logró entrar como segunda suplente en sub-13 y sorprendió por su carácter competitivo y madurez en la mesa. En el Abierto de la República llegó a los cuartos de final en sub-13 y a octavos en sub-15, reafirmando su enorme proyección.