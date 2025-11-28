Cuatro buenos hábitos para despertar con más energía

Es importante tener una buena noche de sueño. Una de las claves está en dormir mejor y saber cuántas horas de descanso tendremos.

Hoy 17:06

Muchas personas no tienen un buen descanso por la noche porque se despiertan varias veces a diferentes horas, lo que puede repercutir negativamente en la salud y el estado de ánimo. Por eso, para despertarnos con más energía, es importante revisar los hábitos que tenemos en cuanto a esta rutina.

Según un estudio del Institute for Quality and Efficiency in Health Care de Alemania, al menos una de cada cinco personas padece algún trastorno del sueño y, si el problema es temporal, como por ejemplo, una situación de estrés, el organismo puede recuperarse con relativa facilidad, cambiando algunos hábitos.

En algunos casos, estos trastornos se prolongan en el tiempo, son más difíciles de afrontar y la mayoría de las personas es reticente a tomar pastillas para dormir, ya que, busca opciones naturales, técnicas sencillas y buenos hábitos que contribuyan al descanso.

Buenos hábitos para despertarse con más energía

Si bien es cierto que no existen las fórmulas mágicas, sí existen varias técnicas que, incluidas dentro de un estilo de vida saludable y un ritual de sueño adecuado, pueden contribuir con el buen descanso nocturno.

Cuatro de ellas son las siguientes:

1. Técnicas de relajación para antes de dormir. Los ejercicios de relajación ayudan a calmar las sensaciones que se derivan del estrés, la ansiedad y otras emociones negativas, por eso, son útiles para dormir mejor y despertarse con más energía. Tienen el objetivo de reducir las tensiones para brindar calma tanto física como mental. Algunas técnicas propuestas por la Sleep Foundation son:

Ejercicios de respiración. La idea es concentrarse solamente en la respiración y sentir cómo entra y sale del cuerpo. También es importante visualizar el flujo de aire circulando por todo el organismo para lograr una concentración aún mayor y despejar la mente de cualquier preocupación.

Visualización de imágenes. Mediante la imaginación y la visualización de imágenes agradables se puede proporcionar una rápida relajación al organismo. La clave es lograr dejar de lado otros pensamientos.

2. Reconocer los factores que impiden recuperar energía. Tener buenos hábitos durante la noche y hacer algunos cambios en el estilo de vida, podría ser la clave para despertarse con más energía. Para esto, se puede seguir una serie de consejos prácticos, como los siguientes:

Evitar el consumo de sustancias estimulantes como el café, el té, el alcohol y el tabaco, a partir de las horas de la tarde.

Poner atención a la dieta para evitar alimentos pesados. En lo que sea posible, cenar como mínimo dos horas antes de acostarse, podría ayudar a conciliar el sueño más rápido.

Realizar alguna actividad física, al menos tres veces a la semana, es importante para relajarse y lograr un mejor descanso.

Procurar que el dormitorio sea un espacio silencioso y de temperatura agradable, sin luces ni ruidos durante la noche. Además, es importante ventilar este espacio durante el día.

3. Controlar el sueño. Aprender a controlar el sueño es clave para evitar la somnolencia al día siguiente. Una buena forma de lograrlo es tener un horario fijo para ir a la cama. El acto de controlar el sueño es un proceso progresivo, ya que requiere tener un horario fijo para ir a descansar. En este sentido, el dormitorio será solo el lugar de descanso, por lo que es necesario evitar otras actividades como, por ejemplo, trabajar o ver la televisión.

4. Saber cuántas horas podemos dormir. Una buena propuesta para descansar mejor, evitar la ansiedad durante la noche y despertarse con más energía, consiste en acostarse solo las horas que se logre dormir. Es decir, si ya sabemos que solemos dormir cinco horas, lo mejor es ir a la cama en el horario en que esto se cumpla. Por su parte, el tema de las siestas es muy particular de cada persona. Cada uno sabe si un sueño breve después de almorzar puede ayudarle a estar mejor y con más energía el resto de la jornada o bien, esto impedirá dormir bien durante la noche.