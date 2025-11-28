Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 NOV 2025 | 37º
X
País

Bullrich habló sobre su cruce con Villarruel: “Hay una relación institucional, nosotros juntaremos los votos”

La senadora electa se refirió a los chispazos que hubo con la titular del Senado en la sesión preparatoria.

Hoy 17:11

La ministra de Seguridad y senadora electa de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, reiteró este viernes que con la vicepresidenta Victoria Villarruel mantiene una relación “institucional” y que la titular del Senado "se planteó por encima de los partidos”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Nosotros nos encargaremos de juntar los votos que hay que juntar para votar las leyes”, dijo Bullrich.

“Tenemos una relación institucional y todo transcurrió en orden”, dijo Bullrich, y añadió que “hay temas que hay que discutir porque ella ha sido electa por LLA, y tiene que haber una relación distinta, como pasa con Martín Menem en la Cámara de Diputados”.

Bullrich y  Villarruel tuvieron su primer cruce en el recinto del Senado sobre el final de la sesión especial en la que juraron los  legisladores electos.

TEMAS Patricia Bullrich Victoria Villarruel

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este viernes 28 de noviembre en Santiago del Estero: con 40°C de máxima comienza otra jornada que no dará respiro
  2. 2. El violento temporal causó graves daños en zonas rurales de Suncho Corral
  3. 3. Franco Colapinto no pudo superar la Q1 en la clasificación a la Sprint del GP de Qatar
  4. 4. Gran incendio de pastizales puso en alerta a vecinos de El Zanjón
  5. 5. Desde el 1 de diciembre entra en vigencia el nuevo descuento de Rentas de la Municipalidad
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT