Bullrich habló sobre su cruce con Villarruel: “Hay una relación institucional, nosotros juntaremos los votos”

La senadora electa se refirió a los chispazos que hubo con la titular del Senado en la sesión preparatoria.

Hoy 17:11

La ministra de Seguridad y senadora electa de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, reiteró este viernes que con la vicepresidenta Victoria Villarruel mantiene una relación “institucional” y que la titular del Senado "se planteó por encima de los partidos”.

“Nosotros nos encargaremos de juntar los votos que hay que juntar para votar las leyes”, dijo Bullrich.

“Tenemos una relación institucional y todo transcurrió en orden”, dijo Bullrich, y añadió que “hay temas que hay que discutir porque ella ha sido electa por LLA, y tiene que haber una relación distinta, como pasa con Martín Menem en la Cámara de Diputados”.



Bullrich y Villarruel tuvieron su primer cruce en el recinto del Senado sobre el final de la sesión especial en la que juraron los legisladores electos.