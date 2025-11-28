Santiago del Estero incorpora dos nuevos directores al Consejo Directivo de la FIRA

Ante la reciente renovación de autoridades de la federación, Santiago amplió su presencia en el sector directivo.

Hoy 17:12

La Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) renovó recientemente parte de su Consejo Directivo, y Santiago del Estero amplió de manera significativa su representación dentro del órgano nacional. Con la incorporación de dos nuevos directores titulares, la provincia pasa a ocupar un rol destacado en la conducción del sector inmobiliario argentino.

En esta renovación, Lucas Agüero asumió como 7° director titular, mientras que Andrés Bianchi lo hizo como 20° director titular. Ambos se suman al trabajo que ya viene desarrollando Sergio Smith, 16° director titular y actual director de Innovación y Tecnología en la Comisión Directiva de FIRA, Hector Salvatierra miembro del Consejo Consultivo y Álvaro Lima en FIRA joven.

Esta nueva conformación fortalece la presencia del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Santiago del Estero (CCPISE) a nivel federal y reafirma el compromiso de la institución con la profesionalización, el desarrollo tecnológico y la participación activa en los espacios de decisión del sector.