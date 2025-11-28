Ingresar
Rosalía y Ángela Torres sorprendieron al cantar juntas “La Perla” en Luzu TV: la reacción que se volvió viral

La catalana protagonizó un emotivo dueto con Ángela Torres durante su presentación en Nadie dice Nada y que revolucionó las redes. Juntas interpretaron “La Perla”, uno de los temas más resonantes del álbum.

Hoy 17:50

La presencia de Rosalía en Buenos Aires continúa dejando momentos memorables mientras presenta LUX, su nuevo disco. Pero su participación sorpresa en Nadie dice nada (Luzu TV) se convirtió en uno de los hitos más comentados del streaming argentino.

El inesperado dueto que emocionó al estudio

Todo comenzó cuando el equipo del programa le propuso a Ángela Torres cantar un fragmento del tema. Aunque dudó por un instante, aceptó. Rosalía, sentada a su lado, la observaba con complicidad y expectativa. El clima en el estudio cambió de inmediato.

Al entonar la línea “Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad”, Ángela dejó a todos en silencio. Su interpretación fue profunda, segura y cargada de emoción. La española la acompañó con armonías que potenciaron el momento y generaron un instante íntimo que rápidamente se volvió electrizante.

La reacción de Rosalía y un elogio que hizo emocionar a Ángela Torres

Tras finalizar, Rosalía no dudó en halagarla: “Ella devoró y armonizó”, expresó con admiración. Nico Occhiato, conductor del ciclo, sumó: “Es una de las artistas más grosas que tenemos en Argentina”.

Conmovida y al borde de las lágrimas, Ángela devolvió el gesto: “Me acabás de regalar el mejor momento de mi vida”. En cuestión de minutos, el clip del dueto se volvió tendencia en redes sociales.

¿Habrá colaboración entre Rosalía y Ángela Torres?

La química entre ambas artistas alimentó las especulaciones. Consultada por una posible colaboración, Rosalía no cerró la puerta y se mostró encantada con el talento de Torres. La argentina, por su parte, dejó ver su emoción sin ocultar lo que para muchos sería un sueño colectivo.

