George Clooney admite que se sintió “un poco perturbado” al ver imágenes de sus películas antiguas

El actor estadounidense habló de una escena de “Jay Kelly” en la que se empleó metraje real de su filmografía en Hollywood.

Hoy 18:56

George Clooney volvió a enfrentar su pasado cinematográfico de una manera completamente inesperada. El ganador del Óscar y una de las figuras más reconocidas de Hollywood, reveló que experimentó sentimientos intensos y contradictorios al observar imágenes reales de sus trabajos anteriores durante la filmación de la escena final de su nueva película, Jay Kelly, dirigida por Noah Baumbach.

El largometraje, que se proyectó en cines selectos y llegará a Netflix el 5 de diciembre, presenta a Clooney en el rol de una estrella de cine en etapa madura, un personaje con marcados paralelismos respecto a su propia trayectoria.

En declaraciones a la revista PEOPLE durante el estreno realizado en Los Ángeles el 11 de noviembre, el actor de 64 años admitió que no esperaba que el director utilizara metraje auténtico de su carrera en el desenlace del filme, lo que lo tomó completamente por sorpresa.

“Me sorprendió mucho y me perturbó un poco”, dijo Clooney al medio estadounidense, recordando su reacción ante el inesperado momento. “La primera vez que grabó, fue la primera vez que me mostró el video. La primera toma de eso está en la película”.

En la escena, el personaje de Jay —interpretado por Clooney— y su representante, interpretado por Adam Sandler, observan un montaje con los momentos más importantes de su carrera durante una ceremonia de homenaje.

Para construir esa secuencia, el director Noah Baumbach decidió incluir imágenes reales de la extensa filmografía del actor, quien comenzó a abrirse paso en televisión a principios de la década de 1980 y alcanzó la fama mundial con su papel del pediatra Doug Ross en la serie ER (1994-1999).

Cuando la cámara registra el instante en que Clooney toma la mano de Sandler, el gesto no fue parte de un guion o una elección interpretativa calculada, sino una reacción emocional real.

“Apenas estoy actuando”, confesó el intérprete. La mezcla de nostalgia y franca sorpresa fue incluida en el corte final.

“Hay que armarse de valor para ver 40 años de envejecimiento en pantalla”, explicó entre risas sobre su reacción.

Un regreso al pasado y al inolvidable “mullet”

Clooney recordó con humor algunos de los looks más comentados de su carrera, especialmente el período en el que lució un llamativo mullet, el corte de cabello característico de los años 80.

Su imagen con ese estilo volvió a hacerse viral hace pocas semanas cuando Jimmy Kimmel le mostró una fotografía de esa época durante una entrevista en su programa.

“¡Mira ese pelo! ¡Es un mullet, tío!”, exclamó Clooney entre risas al ver su retrato.

Dicho peinado coincide con su participación en series como The Facts of Life y Roseanne, años antes de convertirse en uno de los actores más solicitados del cine estadounidense con filmes como From Dusk Till Dawn (1996), Ocean’s Eleven (2001) y Syriana (2005), por la que ganó el Óscar a Mejor Actor de Reparto.