Fue brutalmente atacada a la salida de un boliche en Buenos Aires tras ser reconocida por sus videos de TikTok

La joven tiktoker fue brutalmente golpeada por un grupo de al menos 10 mujeres. Asegura que la atacaron por ser linda, según su relato.

Hoy 19:39

Una salida nocturna terminó en un episodio de extrema violencia para Anaí, una joven de 18 años de Pilar, quien fue salvajemente agredida a la salida del boliche Tropitango, en General Pacheco. El ataque se desató cuando un grupo de personas la identificó por su actividad en TikTok y la atacó durante más de treinta minutos con golpes, insultos y amenazas.

“Sos la de TikTok”: el inicio de una agresión descontrolada

Según relató la víctima a Mediodía Noticias, todo comenzó cuando una chica se le acercó y le dijo: “Vos sos la de TikTok”. De inmediato, seis mujeres y dos hombres se abalanzaron sobre ella mientras intentaba pedir un auto para regresar a su casa junto a su mejor amigo.

“Me decían que me hacía la TikToker, la influencer, que me hacía la linda”, contó aún conmocionada. Entre insultos y burlas hacia su apariencia, comenzaron a golpearla desde todas las direcciones.

Golpes, amenazas y un intento de ataque con una botella

La joven explicó que la rodearon, la tiraron al piso, la patearon y la mantuvieron inmovilizada para impedir que otros intervinieran. “Me caí, me desmayé. No sé si fue un desmayo, pero empecé a ver borroso y me siguieron pegando. Traté de correr pero me agarraron otra vez”, recordó.

El nivel de violencia fue tal que, según denunció, incluso intentaron romperle una botella en la cabeza. “Quiero que vayan presas porque me quisieron romper una botella en la cabeza, pero no pudieron”, afirmó.

La denuncia y el pedido de justicia

Anaí radicó la denuncia correspondiente y pidió la detención inmediata de quienes la atacaron. Aseguró que logró identificar a varias de las agresoras, a quienes además expuso en sus redes sociales. “En los videos se escucha que me decían: ‘te vamos a matar’”, señaló.

El ataque se detuvo recién cuando un joven conocido intervino y la subió a un auto para alejarla del lugar. “Hablamos pocas veces, pero vio cómo estaba y me ayudó”, explicó. La joven, que vive sola con su hermana, permanece en estado de shock por lo ocurrido.

Crece la preocupación por ataques grupales en boliches

El caso de Anaí se suma a una preocupante tendencia de agresiones grupales registradas a la salida de locales nocturnos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y del país. En Junín, una joven fue emboscada y golpeada brutalmente, mientras que en Miramar un grupo de al menos diez adolescentes protagonizó otra violenta agresión en plena madrugada.

Las autoridades advierten sobre la necesidad de reforzar la seguridad en zonas de boliches y de promover denuncias para frenar este tipo de ataques que se multiplican con alarmante frecuencia.