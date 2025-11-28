Ingresar
Fuentes destacó el avance de la obra del nuevo jardín de infantes Papa Francisco del barrio Saint Germés

La intendente de la Capital supervisó el desarrollo de la construcción.

Hoy 19:38

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, supervisó el avance de la construcción del nuevo Jardín de Infantes N° 27 "Papa Francisco" ubicado en el barrio Saint Germés, que contará con una educación orientada a la ecología y la robótica.

Acompañada por funcionarios de las áreas de Obras Públicas y de Educación, la jefa comunal inspeccionó el progreso de la imponente obra ubicada entre las calles Perito Moreno, Colón, Franklin Moyano y Santa María Magdalena.

"Este nuevo establecimiento busca brindar un espacio de aprendizaje innovador y creativo, donde se fomente el respeto a la naturaleza, con un diseño arquitectónico que favorezca la conciencia medio ambiental en los alumnos", indicó la Ing. Fuentes.

"La obra se erige en un terreno de casi una hectárea, donde habrá sistemas de recolección y almacenamiento de agua de lluvia que permitirán elaborar huertas ecológicas para que los niños puedan aprender sobre el cultivo de alimentos y la sustentabilidad", afirmó.

La jefa comunal señaló que "la obra presenta más de un 65% de avance, por lo que será un orgullo dar inicio al ciclo lectivo 2026 desde estas flamantes instalaciones. Invitamos a las familias a inscribir a sus hijos en esta moderna institución que estimulará la conciencia ambiental y la convivencia armónica con el entorno natural".

También estará equipado con un laboratorio, una sala de arte, una ludoteca y un anfiteatro.

