La intendente Fuentes entregó uniformes a todo el personal de Rentas

Son operarios de las áreas operativas y administrativas del municipio.

Hoy 19:44

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, entregó nuevos uniformes a los empleados de la Dirección de Rentas, en el marco del programa de provisión de indumentaria y herramientas que se viene realizando al personal de las diferentes áreas operativas y administrativas del municipio.

La ceremonia, desarrollada en el patio central del palacio municipal, también contó con la presencia de los secretarios de Economía, Anabel Arce; de Gobierno, Néstor Manchado y de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Jorge Vila; además del director y el subdirector de Rentas, Cristian Bórquez y Carlos Parra, respectivamente.

Al personal administrativo se le entregó indumentaria compuesta por camisa y pantalón, además de sacos para las damas. En tanto, el personal de maestranza recibió camisas y pantalones de alta resistencia y borcegos de seguridad.

En su discurso, la jefa comunal felicitó a los empleados "por aceptar el desafío de adaptarse a los cambios tecnológicos que requiere esta época, haciendo más fáciles y dinámicos los trámites para los vecinos".

"A pocos días de inaugurar el edificio propio de esta dependencia municipal, es una satisfacción poder brindarles a nuestros empleados el espacio que se merecen, con todas las comodidades que necesitan para realizar sus funciones de forma adecuada", expresó.

La Ing. Fuentes afirmó que "los uniformes y el edificio propio contribuyen a fortalecer el sentimiento de pertenencia del personal a la familia municipal, que además permitirán avanzar en la digitalización de las gestiones".

Por su parte, el director Bórquez manifestó su gratitud al gabinete municipal, "ya que nos sentimos reconocidos y valorados por nuestro trabajo y dedicación al servicio de los contribuyentes".

"Tenemos el objetivo de seguir profundizando la modernización del área de Rentas, para agilizar los trámites para los vecinos y continuar con la política ambiental de despapelización que caracteriza a esta gestión de gobierno", indicó.