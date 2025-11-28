Tras la especulación con la Bombonera, Conmebol confirmó las sedes de las finales 2026

Luego de días de incertidumbre y versiones cruzadas sobre la posibilidad de que la cancha de Boca fuera sede internacional, se definieron los escenarios de las finales de la Libertadores y la Sudamericana 2026.

Hoy 19:47

Durante varios días, el mundo del fútbol sudamericano estuvo pendiente de una definición que parecía eternizarse: ¿sería la Bombonera la sede de una final internacional en 2026? La posibilidad tomó fuerza, circuló en distintos medios y la expectativa se desinfló este viernes cuando la Conmebol anunció oficialmente las sedes de los partidos más importantes del continente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Finalmente, el ente sudamericano resolvió que la final de la Copa Libertadores 2026 se jugará en Montevideo, ciudad que volverá a recibir el duelo decisivo tras cuatro ediciones. La última vez había sido en 2021, cuando Palmeiras venció 2-1 a Flamengo en tiempo extra en un espectáculo vibrante en el Centenario. Ahora, la capital uruguaya recupera su lugar histórico y se prepara para otro gran evento continental.

Por otra parte, la final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará en Barranquilla, que hará historia al convertirse en la primera ciudad colombiana en albergar la definición del torneo desde que, en 2019, se juega a partido único. El anuncio desató una fuerte celebración en la ciudad: “Es de inmensa alegría llevar esta final a nuestra ciudad”, expresó el alcalde Alejandro Char, quien agradeció el respaldo unánime del consejo de Conmebol.

En un video difundido por el propio alcalde, se observa el momento en el que Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, confirma que el organismo decidió “dar el voto de confianza para que Barranquilla sea sede de la final única” de la Sudamericana 2026. Una noticia histórica para Colombia y un impulso enorme para el Caribe.

Las decisiones también reorganizan el camino futuro. Conmebol recordó que, desde el formato a partido único, las finales de Sudamericana tuvieron sede en Asunción (2019, 2024 y 2025), Córdoba (2020 y 2022), Montevideo (2021) y Maldonado (2023). Además, quedó ratificado que Santa Cruz de la Sierra será anfitriona en 2027, luego de que su postulación para 2025 quedara sin efecto por no completar a tiempo las obras previstas.

Así, entre rumores, expectativas y un cierre que terminó despejando cualquier duda, la Bombonera quedó relegada y el mapa de las finales continentales 2026 ya tiene dueño: Montevideo y Barranquilla, dos plazas que prometen fiesta grande en Sudamérica.