Karina Milei y Victoria Villarruel tuvieron una insólita discusión por un palco en el Senado

La secretaria General de la Presidencia no tenía lugar para sentarse en la jura de legisladores de este viernes y tuvieron que desalojar un espacio para hacerles lugar.

Hoy 20:23

Este viernes se generó un nuevo capítulo en la interna entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La hermanda del jefe de Estado llegó a la jura de senadores de esta mañana y no tenía lugar para sentarse. Tuvieron que desalojar un palco para poder hacerles espacio.

El hecho ocurrió cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, y Karina Milei llegaron al Congreso e ingresaron por la calle Hipólito Irigoyen, mientras Patricia Bullrich hacía declaraciones en la puerta del Senado a los periodistas acreditados. Para que puedan sentarse, desalojaron a la familia del secretario administrativo que juró hoy, Alejandro Fiztgerald.

Según informó el medio TN, al palco central no se lo pudieron dar porque ya estaban ubicados allí los gobernadores, que habían pedido con antelación los lugares. Ese fue un punto que remarcó Villarruel, el respeto por las formalidades.

Remarcaron además que el Senado está ordenado y seguirá de la misma manera. Aceptan cualquier planteo, pero dentro de la lógica del debate, y de la formalidad.

El caso es que la Casa Rosada no hizo ningún pedido formal al Senado y las autoridades de la Casa, por eso no tenían un lugar asignado para presenciar la jura. No obstante, después de algunas discusiones, hicieron un lugar y allí se ubicaron Karina Milei, Adorni y Santilli. Luego se sumó el subsecretario de la presidencia, Eduardo Lule Menem y Scharif Menem, jefe de gabinete del presidente de Diputados, Martín Menem.

Mientras, ya estaban instalados en otro palco los gobernadores de Tierra del Fuego, Melella; de Neuquén, Rolando Figueroa y de Chaco, Leandro Zdero. “Es la casa de las provincias”, dijeron en el Senado.

El conflicto inició en la noche del jueves, cuando Karina Milei buscó que Patricia Bullrich gestionara ante Villaruel la reserva del “palco de la Presidencia” de la Cámara alta para que la funcionaria pudiera seguir la sesión de este mediodía.

El pedido fue rechazado por la vicepresidenta, quien le dijo a Bullrich que esa no era la forma adecuada de hacer el pedido, debía pedir el lugar la propia Karina Milei y no a través de terceros.