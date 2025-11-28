El Ogro Fabbiani, picante contra Di María y Rosario Central: “No salieron campeones, esa es la realidad”

El exentrenador de Newell’s volvió a generar polémica al minimizar el título que la AFA le otorgó al Canalla.

Hoy 20:28

Cristian Fabbiani volvió a aparecer en escena y, fiel a su estilo frontal, dejó declaraciones que no pasaron desapercibidas. En diálogo con F90 (ESPN), el exentrenador de Newell’s cuestionó con fuerza el reconocimiento que la AFA le otorgó a Rosario Central por terminar primero en la tabla anual. “Eso no te da título, no te da nada”, disparó sin rodeos.

El Ogro, identificado con La Lepra, fue más allá y apuntó directamente contra Ángel Di María, emblema del Canalla y figura en su regreso al club. “Es un mimo para Di María; se entiende, pero campeones no salieron, esa es la realidad”, sentenció, reavivando la rivalidad rosarina y calentando aún más el debate en torno al nuevo trofeo.

Fabbiani también se refirió al armado del plantel y a la dura eliminación de Central en el Torneo Clausura. “Podés traer a todo el mundo, pero quedaron afuera. Es como si yo traía a Messi y quedaba afuera, es lo mismo”, lanzó, en otra declaración que generó revuelo entre los hinchas auriazules.

Otro tema que tocó fue la polémica del momento: el pasillo de Estudiantes de La Plata en el Gigante de Arroyito. Lejos de dramatizar, Fabbiani lo minimizó: “Eso sí, es fútbol, hacelo y ya está”.

Por último, recordó un momento particular de su etapa como DT de Newell’s, cuando sufrió un golazo de tiro libre de Di María que definió un clásico. Su reacción lo dice todo: “Uf, mirá vos… pff”. En su ciclo en el Rojinegro, dirigió 27 partidos, con 9 victorias, 9 empates y 9 derrotas, una marca tan curiosa como su manera de declarar.