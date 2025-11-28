“Entre 2019 y 2025 creció la participación del empleo turístico en Santiago”, destacó Florencia Landívar

La vicepresidenta de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina señaló en Radio Panorama que Santiago lidera el crecimiento regional del sector, con más empleo, nuevas inversiones y una fuerte articulación entre el sector público y privado.

Hoy 20:33

En diálogo con Radio Panorama, Florencia Landívar —vicepresidenta de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina y referente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Termas de Río Hondo— destacó que entre 2019 y 2025 Santiago del Estero aumentó su participación en el empleo del sector turístico a nivel nacional, superando a destinos históricamente consolidados del Norte como Salta y Tucumán.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Landívar explicó que, en el marco del informe estructural que la Federación presentará el próximo 4 de diciembre en Mendoza, “aumentó la participación de Santiago en su tasa de variación porcentual desde el 2019 al 2025 en empleo en hotelería y turismo”, y subrayó que los datos públicos disponibles correspondientes a 2023 ya muestran “más empleo en el sector hotelero y gastronómico de lo que teníamos en 2019, incluso recién salidos de la pandemia”.

La dirigente recordó que Termas de Río Hondo fue uno de los destinos más afectados por las restricciones sanitarias: “Tuvimos una temporada y media sin ningún tipo de actividad y todavía estamos tratando de reconvertir el turismo de la tercera edad”. Sin embargo, remarcó que la recuperación fue posible gracias a un conjunto de factores:

“Las inversiones públicas en infraestructura, instalaciones y servicios evidencian que fueron acompañadas por el sector privado creando nuevas fuentes de trabajo, abriendo más hoteles, restaurantes y bares.”

Santiago lidera el crecimiento en el Norte Grande

Landívar adelantó que el informe posiciona a la provincia en un lugar destacado:

“Catamarca y Santiago del Estero están liderando en la región del Norte Grande lo que es la participación del sector de turismo, y eso es muy relevante.”

Según explicó, Tucumán tuvo un leve crecimiento, pero Santiago mostró un avance más notorio. La empresaria atribuyó este salto a dos pilares:

La fuerte inversión pública sostenida en los últimos años.

La diversificación turística impulsada por Termas y la capital provincial.

“No es casualidad. El turismo deportivo, el turismo de reuniones, las nuevas plazas hoteleras y el aumento de la conectividad están generando un círculo virtuoso”, destacó. Además, anticipó que los datos de 2025 serán aún mejores debido a “inversiones privadas inauguradas en 2024 y 2025”.

Infraestructura, conectividad y un futuro prometedor

Landívar resaltó la importancia estratégica de la futura autopista entre la capital y Termas de Río Hondo:

“Va a hacer que las dos ciudades trabajen conjuntamente en el sector de turismo.”

También señaló dos segmentos que crecerán con fuerza en los próximos años:

Turismo deportivo , tanto profesional como amateur y de menores.

, tanto profesional como amateur y de menores. Turismo de congresos y reuniones, donde Santiago “tiene mucho para ofrecer”.

Un sector intensivo en empleo que tracciona inversión

Landívar remarcó que el turismo “es una fuente intensiva de trabajo, de primer empleo y también de último empleo”, y que el Estado debe mirar al sector como estratégico para recomponer el empleo.

“Somos un sector que necesita mano de obra intensiva y no requiere mucha formación profesional. Cuando se invierte en turismo, se genera trabajo real y rápido”, afirmó.

La empresaria sostuvo que esta evolución coloca a Santiago del Estero “en el mapa de inversiones del sector privado y de los inversionistas que quieran venir a generar nuevos recursos”.

Antes de finalizar, Landívar se comprometió a volver a dialogar la próxima semana, una vez que se publiquen los datos completos del informe nacional:

“Va a ser interesante ampliar todo lo que estamos relevando del país. Los resultados para Santiago van a ser muy relevantes.”