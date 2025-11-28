Mitre tendría abrochado tres nuevos refuerzos para el 2026: se sumarían Pietrobono, Maxi y Matías Romero

El Aurinegro se mueve rápido en el mercado y ya tendría acordada la llegada de nuevos nombres para apuntalar el plantel de cara a la próxima temporada.

Mitre comenzó a delinear su plantel para el 2026 y, según pudo averiguar este medio, ya tendría abrochados a tres refuerzos que llegarían para darle solidez y variantes al equipo. La dirigencia avanzó fuerte en los últimos días y todo indica que las incorporaciones serán oficializadas en breve.

El primero es Mauro Pietrobono, arquero de 35 años, con pasos por Defensores de Belgrano y Deportivo Maipú de Mendoza, que llegaría para aportar experiencia en un puesto clave. Su trayectoria en la Primera Nacional y su regularidad lo convierten en una pieza importante para la temporada que viene.

Además, el Aurinegro sumaría a Matías Romero, delantero de 29 años, con antecedentes en Chaco For Ever y Juventud Unida de San Luis. El atacante llega para reforzar un sector donde Mitre necesitaba variantes, especialmente pensando en la baja de Romero.

El tercer nombre es Maximiliano Romero, un futbolista polifuncional que puede desempeñarse tanto como volante central o defensor central. Su versatilidad es uno de los puntos que más sedujo al cuerpo técnico de turno, ya que permitirá ajustar piezas según las necesidades tácticas del equipo.