Violento accidente entre un tren y un auto en La Banda: dos mujeres resultaron heridas

Ocurrió este viernes a la noche en el cruce de Ruta 51 y las vías de ferrocarril de la vecina ciudad.

Hoy 22:11

Un grave accidente se registró este viernes en el cruce de Ruta 51 y las vías del ferrocarril, en la ciudad de La Banda, donde un automóvil fue embestido por una formación ferroviaria. El impacto generó momentos de tensión y una rápida movilización de los servicios de emergencia.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo, un Volkswagen Gol Trend, dominio AC531KB, circulaba por Ruta 51 en sentido noreste–sudoeste, desde la Ruta 34 hacia la zona del barrio Mishky Mayu, cuando por causas que aún se investigan terminó en la línea de paso justo al momento en que avanzaba la locomotora.

En el auto viajaban tres personas: el conductor y dos mujeres. Estas últimas resultaron con heridas de consideración y fueron trasladadas de inmediato por una ambulancia al Centro Integral de Salud Banda (CISB). La presencia de la unidad sanitaria en el lugar generó un importante despliegue para asistir a las víctimas.

La formación ferroviaria involucrada estaba compuesta únicamente por la máquina, sin vagones, lo que evitó la necesidad de cortar completamente el paso vehicular por el cruce. Personal policial y de emergencias trabajó en la zona para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes.