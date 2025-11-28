Notable desempeño de los representantes santiagueños en última fase de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología 2025

La participación provincial fue coordinada por el programa Jardines y Escuelas en Ferias, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, dependiente del Ministerio de Educación.

Hoy 23:09

La delegación santiagueña que participó en la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencia y Tecnología 2025, cuya última fase correspondiente al Eje Tecnología se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tuvo un destacado papel, con distinciones en diferentes categorías y niveles educativos a través de proyectos que permitieron demostrar la calidad y el compromiso de los docentes y alumnos de la provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La participación provincial fue coordinada por el programa Jardines y Escuelas en Ferias, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, dependiente del Ministerio de Educación.

La delegación estuvo encabezada por la coordinadora jurisdiccional de Ferias de Ciencia y Tecnología y directora de Administración, María Dell’Aringa, e integrada por estudiantes de nueve instituciones, docentes asesores, valoradores y equipo técnico.

El proyecto del Nivel Inicial, titulado “Q’upa App”, perteneciente al Jardín Municipal Nº 15 “María Isabel Rodríguez de Páez” de la ciudad Capital, fue premiado como Destacado Nacional, otorgado por el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación.

Además, recibió menciones especiales y reconocimientos por parte de distintos organismos provinciales y nacionales, que felicitaron a las docentes expositoras por su dedicación y esfuerzo en el abordaje del cuidado del ambiente.

Asimismo, el proyecto “Ecomonte”, del Agrupamiento N° 86.114/073 de la localidad de Luján, departamento Guasayán, fue destacado por el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa y por la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología.

El proyecto “Menos sellos, más salud”, realizado por alumnos de 5° año del Colegio “Divino Corazón de Jesús” de El Bobadal, departamento Jiménez, también recibió una mención especial de Participación Distinguida.

Por su parte, el proyecto educativo “Automatización”, de la Escuela Técnica N°3 “Santiago Maradon”a de la ciudad Capital, fue distinguido por el Ministerio de Capital Humano, Secretaría de Educación, por Participación Distinguida y Reconocimiento Nacional.

Por otra parte, los representantes de Santiago del Estero también tuvieron una destacada presencia en la primera edición de Desafíos Creativos 2025 "Formas de decir el mundo", organizado por la Coordinación Nacional de Ferias junto con la Biblioteca Nacional del Maestro, con el objetivo de fomentar la creatividad literaria y artística a través de la integración de la ciencia, la tecnología, el arte y la matemática (Steam), y con la participación de más de 500 trabajos realizados por estudiantes de todo el país de los niveles primario y secundario de distintas modalidades educativas en cuatro categorías.

En este caso hubo premios por Participación Distinguida, en la categoría “Microrrelatos” por el trabajo presentado por el Colegio “San José de Calasanz LL24”, de Pampa de los Guanacos, Copo) a cargo del alumno Alejo Gines Cañete y la docente María Valeria Coriale.

Además, en la categoría “Poesías”, fue premiado el Colegio “Sagrada Familia LL83” de Añatuya, representado por la alumna Martina Farías y la docente Noelia Geraldin Paz.

Por este notable desempeño, los responsables del Programa Jardines y Escuelas en Ferias expresaron sus felicitaciones a todos los estudiantes, docentes y comunidades educativas que formaron parte de esta instancia, resaltando su esfuerzo, dedicación y aporte al desarrollo educativo y científico de la provincia.