Ante la implosión del kirchnerismo

La microeconomía continúa desafiando al gobierno nacional, con su secuela de cierres de plantas industriales y un consumo que no termina de recuperarse.

Hoy 05:21

Por Fernando Laborda, en diario La Nación

Sin embargo, Javier Milei sigue ganando tiempo para consolidar su poder político y garantizarse un mínimo de gobernabilidad en un Congreso que, en los últimos meses, le propinó no pocos cachetazos. Muchas cosas podrían cambiar desde el 10 de diciembre, no solo por la renovación parlamentaria, sino porque, con el oficio del flamante ministro del Interior, Diego Santilli, el Gobierno está revolviendo las aguas para asegurarse una buena pesca.

Al tiempo que se suceden los encuentros entre el ministro político y los gobernadores provinciales, surgen casi a diario noticias sobre escisiones en los bloques de diputados y senadores nacionales del kirchnerismo. Es probable que de las 34 bancas que ostentó la fuerza liderada por Cristina Kirchner en la Cámara alta solo le queden 25 cuando en menos de dos semanas se inicien las próximas sesiones extraordinarias. Aquello de que la lealtad solo llega hasta la puerta del cementerio parecería verificarse en estos días en el peronismo. Una vez que las aguas están bien revueltas, los pequeños peces, víctimas de la confusión, buscan salir a la superficie y terminan mordiendo el anzuelo.

Pero no se trata solo de un mérito de Milei y sus operadores con habilidades de pescadores. El mayor mérito es, precisamente, de sus principales adversarios. Especialmente de quien, desde su prisión domiciliaria, se resiste a resignar un protagonismo que solo está contribuyendo a hundir a su movimiento político en una situación de emergencia sin salida.

El peronismo está sumido en una crisis de liderazgo en la cual el miedo de muchos de sus dirigentes a poner en tela de juicio a su condenada lideresa solo lleva a la parálisis y a demorar cualquier proceso de renovación. Quienes aún pretenden refugiarse bajo las alas de una Cristina que cada vez vuela más bajo solo apuestan a que al gobierno de Milei le vaya muy mal.

Paralelamente, quienes, con Axel Kicillof a la cabeza, planean distanciarse de Cristina Kirchner, abogan por componer nuevas melodías, aunque apenas atinan a propiciar más impuestos, como el de la alícuota del 9% sobre las rentas que obtengan las entidades financieras por la compra de títulos públicos que emita la Nación. La pobreza de ideas es tan evidente como la exhibida en la última campaña electoral, cuando la propuesta de Fuerza Patria se resumía en un más que frágil eslogan: “Frenar a Milei”.

El kirchnerismo siguió recibiendo malas noticias en los últimos días. Una de las peores para Cristina Kirchner fue la decisión de la Justicia de avanzar hacia el decomiso de una veintena de propiedades de la expresidenta y sus hijos, como derivación de la sentencia en la causa Vialidad. Los peritos de la Corte Suprema de Justicia ya trabajan en la definición de los bienes y su posible remate, y la incautación golpearía a Máximo y Florencia Kirchner, que heredaron numerosas propiedades y dinero. El argumento es que si esos bienes fueron el resultado de ilícitos cometidos por sus padres, podrían ser tranquilamente decomisados, pues se trata de resarcir parte del daño económico que los actos de corrupción le generaron al Estado. Como señaló el fiscal Diego Luciani, durante una reciente conferencia en Ecuador: “No hay sentencias ejemplares si no se recuperan los activos que fueron desapoderados”.

La condenada expresidenta recibió otra mala noticia cuando, después de haber mantenido una reunión con nueve economistas en su prisión domiciliaria con ocasión del día del militante, fue notificada de que, en adelante, los encuentros deberán limitarse a dos por semana, no extenderse por más de dos horas y con no más de tres concurrentes. Según el juez Jorge Gorini, a cargo de la ejecución de la pena por la causa Vialidad, el multitudinario mitin con los economistas no solo demostró falta de prudencia, sino que, además, desconoció la naturaleza punitiva de la prisión domiciliaria y desvirtuó los fines que inspiran esta modalidad de ejecución de la pena.

Mientras tanto, avanza -aunque a fuego lento- el juicio por la causa de los Cuadernos de las coimas, una de cuyas novedades fue el rechazo por parte de la Corte Suprema al planteo de algunos empresarios que sostenían que las pagos ilegales efectuados debían ser considerados simples aportes de campaña y ser juzgados en el fuero electoral, donde las condenas se limitan a multas económicas.

Al margen de eso, Cristina Kirchner sigue ofreciendo señales de debilidad. La designación de Juan Grabois como uno de sus abogados defensores en la causa por el presunto encubrimiento de funcionarios iraníes acusados del ataque a la AMIA conduce a pensar que buscará oponer una defensa fundamentalmente política. Una estrategia que podría desnudar su falta de argumentos jurídicos y que, en la causa Vialidad, lejos ha estado de darle buenos resultados.

La crisis del kirchnerismo se extiende a diferencias internas con un tinte ideológico. Hasta la designación del teniente general Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa por Milei pareció dividir aguas en la mayor fuerza opositora. Nilda Garré cuestionó esa designación porque “los valores y los principios en los que se han criado estas personas cuyos padres eran activos partícipes de la represión ilegal y de todos sus horrores exigen que den por lo menos una serie de demostraciones de que ellos repudian este tipo de actividades”. En la otra vereda, Sergio Berni dijo que no le molesta que se designe a un militar al frente del Ministerio de Defensa, tras recordar que “tuvimos un militar (por Perón) que fue tres veces presidente de la Nación y, por un principio de coherencia, el que puede lo más, puede lo menos”. Asimismo, Berni abogó por una autocrítica y un revisionismo histórico por parte del peronismo por endilgarles a los hijos las responsabilidades penales de sus padres.

Sin autocrítica a la vista, sin novedades en materia programática y con serias dificultades para formular un nuevo relato, el kirchnerismo navega sin rumbo y se acerca a su implosión.