Perú militariza la frontera con Chile y declara el estado de emergencia por la llegada masiva de migrantes

El Gobierno activó un operativo excepcional en Tacna tras el avance de grupos que intentaban cruzar desde el sur y provocaron bloqueos, tensión y un colapso en los pasos internacionales.

Hoy 05:33

El creciente movimiento de migrantes que intentaban cruzar desde Chile hacia Perú encendió las alarmas en la frontera y llevó al Gobierno peruano a declarar este viernes el estado de emergencia en la región de Tacna. La decisión habilita el despliegue de militares en apoyo a la Policía Nacional y busca contener un flujo creciente de personas que intenta salir de Chile en un clima de tensión política.

Según las autoridades peruanas, la medida se anticipa a una posible oleada de extranjeros indocumentados que buscan abandonar Chile ante la expectativa de una eventual victoria del candidato ultraderechista José Antonio Kast, favorito para el balotaje del 14 de diciembre, quien prometió expulsar a los indocumentados, en su mayoría venezolanos.

Este viernes, decenas de ellos quedaron varados a lo largo de los 150 kilómetros que abarca el límite entre Tacna y Arica. Un video difundido por el gobernador regional de Arica mostró a grupos completos intentando abandonar Chile por el paso Chacalluta–Santa Rosa, cargando bolsos y hasta niños en brazos.

La decisión llegó después de que decenas de migrantes en situación aparentemente irregular en el vecino país alcanzaran el punto fronterizo con Perú con la intención de ingresar al territorio, pero fueran bloqueados por agentes policiales.

El presidente peruano, José Jerí, había anticipado la decisión en X: "Vamos a declarar el estado de emergencia para generar tranquilidad ante el riesgo de ingreso de migrantes sin autorización y que podría amenazar la seguridad ciudadana". Horas después, el decreto se aprobó en una reunión extraordinaria del gabinete.

La medida tendrá una vigencia de 60 días en los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada–Los Palos, y contempla restricciones a la libertad de tránsito, reunión e inviolabilidad del domicilio. "La Policía mantiene el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas", especifica la norma.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, viajó a la zona y confirmó que medio centenar de soldados será desplegado de inmediato en el puesto fronterizo de Santa Rosa, mientras que otros 50 militares se sumarán en los primeros días de diciembre.

El canal Radio Tacna difundió imágenes de familias caminando por la ruta, algunas con niños en brazos, buscando llegar al límite internacional.

Del lado chileno, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, admitió que existe una "concentración de personas" que intenta salir del país y enfrenta dificultades para ingresar a Perú, aunque evitó precisar cifras.

La crisis también obligó a activar canales diplomáticos. El canciller peruano, Hugo de Zela, anunció que Lima y Santiago instalarán desde el lunes un comité binacional de cooperación migratoria para gestionar la situación.

Subrayó que la emergencia permitirá "incrementar de inmediato la presencia policial y militar", y fue categórico: "No permitiremos la migración irregular, no tenemos capacidad para recibir más migrantes".

Perú recibió más de 1,5 millones de venezolanos desde 2015 y enfrenta un fuerte desgaste institucional y social por la presión migratoria. No es la primera vez que militariza esta zona: en abril de 2023 ya había decretado un estado de emergencia por el desborde de indocumentados, también en la frontera con Chile.

En esta oportunidad, el avance de grupos que buscan cruzar hacia el norte ya generó bloqueos en la Panamericana Sur, filas de camiones y ómnibus en ambos países y un clima creciente de tensión en los pasos fronterizos.