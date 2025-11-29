Ángel de Brito reveló el nombre de la reemplazante de Yanina Latorre en LAM

Tras confirmarse la salida de la picante periodista, una figura clave dentro de LAM, Ángel de Brito finalmente anunció quién ocupará su lugar en el panel. De quién se trata.

Hoy 08:51

Tras la confirmación de una salida tan resonante como la de Yanina Latorre de LAM (América TV), Ángel de Brito se puso rápidamente en modo búsqueda para cubrir un lugar clave en el panel. Necesitaba una figura fuerte, con presencia mediática y capacidad para ocupar —al menos parcialmente— el vacío que deja la histórica angelita. Y parece que lo consiguió.

La elegida es Pilar Smith, quien viene de una polémica desvinculación de Telefe después de 17 años luego de que trascendiera que tenía una negociación paralela con el canal que le dará la bienvenida brevemente, en una nueva etapa de su vida.

Un condimento más: tanto Ángel como Pilar anunciaron la noticia casi en simultáneo, confirmando oficialmente un movimiento que promete reconfigurar la dinámica del programa. "Podemos confirmar que se suma a LAM como angelita titular, y lo tenemos arreglado hace como un mes, Pilar Smith", aseguró el conductor en el exitoso ciclo.

Smith viene teniendo un rol muy fuerte en los últimos meses, especialmente desde que cuestionó públicamente a Luis Ventura y a toda APTRA por lo que considera una gestión deficiente. En más de una ocasión expresó su intención de competir por la presidencia de la asociación, lo que le valió una feroz respuesta de la entidad.

Su nombre volvió a resonar en los últimos días, luego de la fuerte crítica a los Martín Fierro Latino celebrados en Miami el 23 de noviembre. A partir de aquella gala, surgió una respuesta despectiva del periodista Daniel Gómez Rinaldi, lo que llevó a Pilar a dar un paso más y enviarle una carta documento en señal de que no dejaría pasar el episodio.

Definitivamente, De Brito se lleva a un “pilar” fundamental para su equipo, y no solo por el juego de palabras: la periodista llega con trayectoria, carácter, información y una impronta que promete mover la energía del panel desde el primer día.