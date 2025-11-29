Ingresar
Por qué especialistas recomiendan limpiar el termo del mate con sal y vinagre

El termo del mate es un objeto de uso diario en muchas casas. Esta combinación simple puede prolongar su vida útil y mantenerlo libre de sarro y malos olores.

Hoy 09:05

El termo del mate es uno de los elementos más importantes para quienes disfrutan de la infusión: lo llevan a todos lados y lo usan durante horas. Sin embargo, con el uso diario, es relativamente fácil que se ensucie y acumule residuos.

Cuando servimos agua sobre la yerba, pequeñas partículas suben con el vapor o caen dentro del termo, quedando adheridas a sus paredes. Además, el recipiente suele permanecer cerrado con líquido caliente, lo que genera un ambiente ideal para hongos, bacterias y humedad.

Pero la complicación más común es el sarro. Si se utiliza agua de la canilla o agua dura con minerales, el calcio y el magnesio se depositan formando una capa blanca o amarillenta. Esto puede alterar el sabor del agua, volviéndola pesada o metálica, y generar la famosa sensación de aroma “a viejo”.

El sarro también funciona como superficie donde puede adherirse moho, formando un biofilm que disminuye la eficiencia térmica del termo: el agua se enfría más rápido y el termo conserva menos calor.

Para eliminarlo de manera eficaz y prolongar la vida útil del termo, el vinagre es un aliado excelente. Este ingrediente actúa como desinfectante, desengrasante y removedor de sarro.

Cómo usarlo:

  1. Llenar el termo con agua caliente y un poco de vinagre.
  2. Cerrar la tapa y agitar suavemente para mezclar.
  3. Dejar reposar al menos dos horas.
  4. Vaciar la mezcla y enjuagar con abundante agua.

El vinagre eliminará la mayoría de los residuos y el sarro acumulado. No hay que preocuparse por el olor: desaparecerá después de un par de lavadas.

La sal funciona como un abrasivo suave que ayuda a despegar restos de suciedad sin dañar el material. Se recomienda añadir una o dos cucharadas al final del proceso y agitar el termo.

  • Ideal para termos de vidrio o acero inoxidable.
  • No se aconseja para termos de plástico, que pueden rayarse.
  • Evitar el uso de esponjas metálicas, ya que rayan la superficie y dañan las capas protectoras.
  • Alternativa válida: bicarbonato de sodio, con el mismo procedimiento.

La duración del termo depende del material y el cuidado:

  • Vidrio (ampolla): marcas como Stanley o Lumilagro, entre 3 y 10 años.
  • Acero inoxidable: marcas como Termolar o Shineray, con una vida útil que puede superar 20 años si se cuida correctamente.

Con estos simples pasos, el termo se mantiene limpio, sin sarro ni olores, y se prolonga su eficiencia térmica, asegurando agua caliente y fresca por más tiempo.

