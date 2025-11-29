Por qué especialistas recomiendan limpiar el termo del mate con sal y vinagre

El termo del mate es un objeto de uso diario en muchas casas. Esta combinación simple puede prolongar su vida útil y mantenerlo libre de sarro y malos olores.
El termo del mate es uno de los elementos más importantes para quienes disfrutan de la infusión: lo llevan a todos lados y lo usan durante horas. Sin embargo, con el uso diario, es relativamente fácil que se ensucie y acumule residuos.
Cuando servimos agua sobre la yerba, pequeñas partículas suben con el vapor o caen dentro del termo, quedando adheridas a sus paredes. Además, el recipiente suele permanecer cerrado con líquido caliente, lo que genera un ambiente ideal para hongos, bacterias y humedad.
Pero la complicación más común es el sarro. Si se utiliza agua de la canilla o agua dura con minerales, el calcio y el magnesio se depositan formando una capa blanca o amarillenta. Esto puede alterar el sabor del agua, volviéndola pesada o metálica, y generar la famosa sensación de aroma “a viejo”.
El sarro también funciona como superficie donde puede adherirse moho, formando un biofilm que disminuye la eficiencia térmica del termo: el agua se enfría más rápido y el termo conserva menos calor.
Para eliminarlo de manera eficaz y prolongar la vida útil del termo, el vinagre es un aliado excelente. Este ingrediente actúa como desinfectante, desengrasante y removedor de sarro.
Cómo usarlo:
El vinagre eliminará la mayoría de los residuos y el sarro acumulado. No hay que preocuparse por el olor: desaparecerá después de un par de lavadas.
La sal funciona como un abrasivo suave que ayuda a despegar restos de suciedad sin dañar el material. Se recomienda añadir una o dos cucharadas al final del proceso y agitar el termo.
La duración del termo depende del material y el cuidado:
Con estos simples pasos, el termo se mantiene limpio, sin sarro ni olores, y se prolonga su eficiencia térmica, asegurando agua caliente y fresca por más tiempo.