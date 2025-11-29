El método casero que promete revivir plantas en 24 horas con solo tres ingredientes

Una técnica sencilla, rápida y con elementos que se encuentran en cualquier hogar puede devolver vida a las plantas que parecen marchitas.
Uno de los problemas más comunes para los amantes de la jardinería es ver cómo sus plantas se marchitan o secan. Esto suele ocurrir por una combinación de factores: riego irregular, exceso de sol, cambios bruscos de temperatura o enfermedades provocadas por hongos, bacterias, insectos o ácaros.
Cuando el sustrato está demasiado seco, las raíces no pueden absorber agua y los tejidos se deshidratan. A su vez, un riego excesivo puede provocar pudrición radicular y bloquear el intercambio de oxígeno. La exposición directa al sol o suelos desequilibrados también contribuyen a que la planta pierda vitalidad.
El método fue popularizado por la cuenta de Instagram Mi jardín fácil en la casa (@mijardinfacilenla) y rápidamente ganó miles de seguidores. La receta es simple y requiere solo tres ingredientes:
Paso a paso:
En apenas 24 horas, las hojas recuperan firmeza y la planta luce más viva y saludable.
El truco no “revive” plantas muertas, sino que estimula aquellas que todavía conservan tejido vivo, funcionando como un soporte temporal para activar su metabolismo.
Algunos consejos importantes:
Después de aplicar este truco, es fundamental mejorar las condiciones de riego y luz para evitar que la planta vuelva a sufrir. En casos graves o de especies delicadas, conviene consultar con un profesional en jardinería.