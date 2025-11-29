Ingresar
El método casero que promete revivir plantas en 24 horas con solo tres ingredientes

Una técnica sencilla, rápida y con elementos que se encuentran en cualquier hogar puede devolver vida a las plantas que parecen marchitas.

Hoy 09:14

Uno de los problemas más comunes para los amantes de la jardinería es ver cómo sus plantas se marchitan o secan. Esto suele ocurrir por una combinación de factores: riego irregular, exceso de sol, cambios bruscos de temperatura o enfermedades provocadas por hongos, bacterias, insectos o ácaros.

Cuando el sustrato está demasiado seco, las raíces no pueden absorber agua y los tejidos se deshidratan. A su vez, un riego excesivo puede provocar pudrición radicular y bloquear el intercambio de oxígeno. La exposición directa al sol o suelos desequilibrados también contribuyen a que la planta pierda vitalidad.

El método fue popularizado por la cuenta de Instagram Mi jardín fácil en la casa (@mijardinfacilenla) y rápidamente ganó miles de seguidores. La receta es simple y requiere solo tres ingredientes:

  • 1 litro de agua
  • 1 cucharadita de azúcar
  • Una pizca de canela en polvo

Paso a paso:

  1. Mezclar el agua con el azúcar hasta que se disuelva completamente.
  2. Añadir la canela, que funciona como un antifúngico natural.
  3. Colocar la maceta dentro de un recipiente con la mezcla y dejar que la planta absorba por capilaridad durante 30 minutos.
  4. Retirar la maceta y ubicarla en un lugar con luz indirecta para que descanse.

En apenas 24 horas, las hojas recuperan firmeza y la planta luce más viva y saludable.

El truco no “revive” plantas muertas, sino que estimula aquellas que todavía conservan tejido vivo, funcionando como un soporte temporal para activar su metabolismo.

Algunos consejos importantes:

  • Retirar las hojas completamente secas para redirigir energía hacia los brotes nuevos.
  • No excederse con el azúcar, ya que puede favorecer la aparición de hongos o mosquitas en el sustrato.
  • Usar la técnica solo una vez como rescate, no como rutina diaria.

Después de aplicar este truco, es fundamental mejorar las condiciones de riego y luz para evitar que la planta vuelva a sufrir. En casos graves o de especies delicadas, conviene consultar con un profesional en jardinería.

