Un guardia de seguridad debió soportar durante dos años un juicio por comer golosinas de menos de un dólar

Su defensa argumentó que el hombre no tenía intención de delinquir. Los trabajadores solían consumir los bocadillos del refrigerador sin problemas.

Hoy 09:24

Un guardia de seguridad acusado de robar un Choco Pie y otro pastelillo que en total valían menos de un dólar en una empresa de logística en Wanju, Corea del Sur, fue absuelto en apelación este jueves, después casi dos años en juicio, informan medios locales.

El caso se originó cuando el guardia tomó un Choco Pie de 450 wones (0,30 dólares) y un pan de crema pastelera de 600 wones (0,44 dólares), que sumaban un total de apenas 1.050 wones (0,71 dólares), del refrigerador de la empresa en enero de 2024. La compañía denunció el hecho como un robo, lo que llevó a una condena inicial que sorprendió a la ciudadanía por la ínfima cantidad involucrada.

El Tribunal de Distrito de Jeonju revocó la multa de 50.000 wones (34 dólares) impuesta por un tribunal inferior, concluyendo que no hubo intención de cometer un delito. La defensa argumentó que el hombre, de 41 años, no tenía intención de delinquir, ya que los trabajadores solían consumir los bocadillos del refrigerador sin problemas, y que la sanción inicial fue "excesivamente severa".

"No se puede considerar que el acusado tuviera intención de robar, dado que se le había dicho que era libre de comer los 'snacks' almacenados en el refrigerador", concluyó la corte.