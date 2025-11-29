Sin varios históricos, ¿cómo será la pretemporada del nuevo River de Gallardo?

Tras las despedidas de este viernes y luego de las vacaciones que el plantel ya inició, se reencontrarán en tres semanas para comenzar a preparar el 2026.

Hoy 09:24

River iniciará una nueva etapa el 20 de diciembre, fecha en la que el plantel regresará a los entrenamientos tras unas largas vacaciones y en medio de un recambio profundo. En el predio de Ezeiza, los futbolistas que continuarán en el club se reencontrarán para dar comienzo a la preparación, que podría incluir un viaje a San Martín de los Andes después de las fiestas.

El ciclo de despedidas ya quedó atrás. Figuras históricas como Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez y Milton Casco, protagonistas de la gesta en Madrid, ya no formarán parte del plantel. Tampoco volverán Miguel Ángel Borja ni Federico Gattoni. Con ese escenario, el resto del grupo comenzó su licencia este viernes y tendrá tres semanas de descanso antes de ponerse otra vez bajo las órdenes de Marcelo Gallardo.

El sábado 20 de diciembre, el plantel se reunirá en el River Camp para realizar los exámenes médicos y encarar las primeras prácticas livianas. El cronograma contempla actividad hasta el 3 de enero, con días libres por Navidad y Año Nuevo. Para entonces, la intención del club es contar con al menos un refuerzo solicitado por el DT, aunque ese capítulo avanza por caminos independientes.

La gran incógnita pasa por el lugar elegido para la pretemporada. En principio, el cuerpo técnico planeaba viajar a San Martín de los Andes entre el 4 y el 15 o 16 de enero, pero surgieron problemas con el estado de los campos de juego, que hoy están lejos del ideal. Por eso, ganó terreno la alternativa de trabajar en Cardales o en algún complejo cercano a Buenos Aires, a la espera de la evolución de las canchas en las próximas semanas.

En paralelo al recambio, la base del nuevo River podría sustentarse en los juveniles que cerraron el año con buenos rendimientos. Además de Ian Subiabre, Agustín Ruberto y Santiago Lencina, competirán por un lugar en la pretemporada Cristian Jaime, Joaquín Freitas, Thiago Acosta, Agustín Obregón, Ulises Giménez, Bautista Dadín, Facundo González y Agustín de la Cuesta, entre otros nombres que vienen creciendo en el club.

Con salidas fuertes, decisiones pendientes y una camada joven que empuja, River se prepara para comenzar una temporada clave con el sello de Gallardo.