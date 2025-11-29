Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 NOV 2025 | 32º
X
Policiales

Allanamiento por robo: detienen al sospechoso, secuestran una moto y varios elementos

Personal policial de la Comisaría Comunitaria Nº50 llevó a cabo un allanamiento en una vivienda situada en el barrio La Palúdica, con relación a una investigación por hurto calificado.

Hoy 09:34

El procedimiento se realizó en cumplimiento de un oficio judicial que ordenaba el secuestro de una motocicleta sustraída, otro rodado utilizado para la comisión del hecho, prendas de vestir vinculadas al autor y dispositivos celulares, además de la detención del principal sospechoso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una motocicleta Motomel Blitz 110cc color rojo con gris, empleada durante el hecho delictivo. También incautaron varias prendas de vestir asociadas al autor y cuatro teléfonos celulares pertenecientes al investigado.

Te recomendamos: Sigue prófugo un policía de la provincia en la causa que investiga controles falsos a tours de compras

En el mismo domicilio se concretó la detención del acusado de 39 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

El fiscal interviniente dispuso el traslado del detenido a sede policial, donde permanecerá alojado mientras avanza la investigación.

TEMAS Termas de Río Hondo

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Violento accidente entre un tren y un auto en La Banda: dos mujeres resultaron heridas
  2. 2. El tiempo para este sábado 29 de noviembre en Santiago del Estero: máxima de 38º y probables tormentas durante todo el día
  3. 3. El Tesoro de Estados Unidos confirmó que activó USD 2.500 millones del swap con Argentina
  4. 4. La Libertad Avanza se lleva a otro diputado del PRO y sigue creciendo
  5. 5. Perú militariza la frontera con Chile y declara el estado de emergencia por la llegada masiva de migrantes
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT