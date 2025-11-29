Allanamiento por robo: detienen al sospechoso, secuestran una moto y varios elementos

Personal policial de la Comisaría Comunitaria Nº50 llevó a cabo un allanamiento en una vivienda situada en el barrio La Palúdica, con relación a una investigación por hurto calificado.
El procedimiento se realizó en cumplimiento de un oficio judicial que ordenaba el secuestro de una motocicleta sustraída, otro rodado utilizado para la comisión del hecho, prendas de vestir vinculadas al autor y dispositivos celulares, además de la detención del principal sospechoso.
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una motocicleta Motomel Blitz 110cc color rojo con gris, empleada durante el hecho delictivo. También incautaron varias prendas de vestir asociadas al autor y cuatro teléfonos celulares pertenecientes al investigado.
En el mismo domicilio se concretó la detención del acusado de 39 años, quien quedó a disposición de la Justicia.
El fiscal interviniente dispuso el traslado del detenido a sede policial, donde permanecerá alojado mientras avanza la investigación.