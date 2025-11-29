Ramón Díaz seguirá en el Inter de Porto Alegre pese a la paliza y el riesgo de descenso

El equipo del Pelado cayó como visitante frente a Vasco da Gama por 5-1 y quedó muy comprometido para mantener la categoría.

La dura derrota por 5-1 ante Vasco da Gama dejó a Ramón Díaz al filo de perder su cargo como entrenador de Internacional, que quedó comprometido en la lucha por no descender en el Brasileirao. Según medios brasileños, el principal candidato para reemplazarlo es Andrés D’Alessandro, actual director deportivo e ídolo histórico del club, pese a no tener experiencia como técnico.

El conjunto de Porto Alegre acumula apenas dos puntos más que Vitória, el último en zona de descenso y con un partido menos. En la misma situación se encuentra Santos, que goleó 3-0 a Sport Recife y se mantiene fuera de peligro, pero con margen mínimo. A Inter le quedan dos partidos: primero visitará a San Pablo y luego cerrará en su estadio ante Bragantino, aunque el riojano podría no llegar a ese encuentro sentado en el banco.

En dos meses de gestión, Ramón dirigió 13 encuentros con una campaña irregular: tres victorias, cinco empates y cinco derrotas. La goleada sufrida en Río de Janeiro aceleró las decisiones y la dirigencia evalúa comunicar su salida entre el sábado y el domingo. La idea de recurrir a D’Alessandro, símbolo absoluto del club, aparece como un golpe de timón para intentar evitar el descenso.

Tras la derrota, el Pelado fue tajante en conferencia de prensa. “Fue una vergüenza para todos. No competimos. Nunca había pasado algo así. Es preocupante”, señaló con autocrítica. También remarcó que no observa problemas en el plantel, aunque reconoció múltiples errores y pidió “dar un paso al frente y ganar lo que queda”.

El partido dejó además una imagen llamativa: el entrenador decidió reemplazar a Braian Aguirre a los 15 minutos del primer tiempo, luego de un error en el primer gol de Vasco da Gama y con el marcador ya 2-0. El ex Lanús se retiró llorando del campo de juego, en una escena que expuso el delicado momento que atraviesa Internacional.