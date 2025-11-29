Misterio en el Bº Tabla Redonda: jubilada denunció el robo de 20 millones de pesos

La damnificada manifestó que en la vivienda ingresan sus familiares cercanos y las tres empleadas que realizan los quehaceres domésticos.

Hoy 09:35

Bajo las órdenes del Dr. Nicolás Santillán, personal policial realiza averiguaciones para esclarecer el robo de $20.000.000 que sufrió una jubilada bandeña, del barrio Tabla Redonda.

La investigación policial y judicial se inició la mañana del viernes cuando la víctima –de apellido Soria, de 71 años– llamó a la Comisaría 12 e informó que había sufrido un hecho delictivo.

Conocido el hecho, la policía llegó a su casa –ubicada sobre calle Besares– y allí la mujer explicó que semanas atrás vendió una propiedad por 70 mil dólares y posteriormente, ya que quedó viuda, adquirió una casa para ella.

Según contó la damnificada ante la policía, luego de las operaciones realizadas le quedó un saldo de 20 millones de pesos en efectivo, el cual tenía guardado dentro de una caja de plástico, apilada junto a otras en el interior de una habitación.

El día jueves, cuando quiso extraer dinero, notó que su plata ya no estaba. La mujer explicó que al revisar sus ingresos no encontró ninguna de las aberturas violentadas. Además manifestó que en la vivienda ingresan sus familiares cercanos y las tres empleadas que realizan los quehaceres domésticos.

Ante los dichos de la mujer, los uniformados se comunicaron con el representante de Ministerio Público Fiscal quien ordenó que peritos de Criminalística realicen los trabajos de rigor en la casa.

Además solicitó que la Brigada de Investigaciones de la mencionada dependencia junto con efectivos de Robo y Hurto Banda realice un relevamiento por la zona en busca de cámaras de seguridad.