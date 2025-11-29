Ingresar
Lo sorprenden con bienes sustraídos y descubren que tenía pedido de detención

Comisaría 15. Un vecino alertó a la Policía luego de observar, en el fondo de su propiedad, a un hombre que al ser descubierto huyó por los techos de las casas linderas.

Hoy 09:37

Efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 15 intervinieron en un hecho registrado en el barrio Villa Gambetti, donde un individuo fue sorprendido desplazándose por tapias y techos de viviendas con objetos robados

Un vecino alertó a la Policía luego de observar, en el fondo de su propiedad, a un hombre que al ser descubierto huyó por los techos de las casas linderas. Gracias al patrullaje constante en la zona, los uniformados lograron ubicar rápidamente al sospechoso.

El sujeto, de 29 años y residente del barrio Tuscal, fue interceptado a pocas cuadras. Transportaba una caña de pescar marca Enery Special y una sierra circular amarilla marca DeWalt, elementos cuya procedencia no pudo justificar y se comprobó que eran de vecinos de la zona.

Tras su traslado a la dependencia policial, se constató que contaba con pedidos de detención vigentes por varias causas, por lo que quedó a disposición de la Justicia.

