“Chiqui” Tapia fue ratificado como miembro pleno del Consejo de la FIFA

El presidente de la AFA celebró la decisión y habló de un “reconocimiento a la gestión argentina” en el fútbol mundial.

Hoy 07:12

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, fue ratificado por unanimidad como miembro pleno del Consejo de la FIFA, en representación de la Conmebol. El dirigente compartió la noticia en sus redes sociales y resaltó el valor institucional del reconocimiento, en medio de un contexto donde su figura aparece fuertemente cuestionada.

Tapia expresó su satisfacción por el nombramiento y lo definió como un paso relevante en su carrera dirigencial. “Con gran orgullo y honor quiero compartir que fui ratificado por unanimidad como miembro pleno del Consejo de la FIFA en representación de la Conmebol. Esta designación representa un paso muy importante en mi trayectoria como dirigente deportivo”, escribió en su mensaje público.

El titular de la AFA agradeció el respaldo recibido durante el proceso. “Agradezco al presidente Alejandro Domínguez y a mis pares de las federaciones sudamericanas por la confianza depositada; así como también al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y especialmente a las autoridades de la AFA por el acompañamiento permanente”, señaló.

En su publicación, Tapia también subrayó el impacto institucional de la ratificación para el fútbol argentino. “Esta ratificación es también un logro institucional y un claro reconocimiento a la gestión que Argentina viene desarrollando en el deporte, valorada hoy por los dirigentes del mundo”, destacó el dirigente.

Para cerrar, Tapia afirmó que asumirá la responsabilidad con una mirada de trabajo y proyección. “Asumo esta responsabilidad con el compromiso de continuar trabajando por el desarrollo, el crecimiento y el fortalecimiento del fútbol sudamericano y mundial”, aseguró.