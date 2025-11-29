Neymar jugó lesionado, metió un gol y dio una asistencia para que Santos sueñe con la permanencia

El astro salió en el once de Vojvoda ante Sport Recife pese a la indicación médica de operarse de meniscos y entrar en recuperación hasta el año que viene.

Hoy 00:57

Santos abrió la 36° fecha del Brasileirao con un triunfo clave ante Sport Recife, resultado que le permitió salir momentáneamente de la zona de descenso. La gran noticia fue la presencia de Neymar, quien decidió jugar pese a la orden médica de operarse los meniscos de su rodilla izquierda.

El delantero de 33 años desoyó el consejo de los especialistas, que le habían indicado someterse a una cirugía y volver recién en 2025. Sin embargo, eligió estar presente para intentar salvar al equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda. Y su aporte fue inmediato: a los 25 minutos del primer tiempo, recibió solo por izquierda un pase de Guilherme y definió cruzado al primer palo, rodeado por cuatro defensores.

A los 36, Lucas Kal aumentó la ventaja en contra, dando un respiro a un Santos que había iniciado la jornada un punto por debajo de la línea de permanencia.

En el entretiempo, Neymar explicó su decisión de arriesgar: “No todo está bien, pero las personas que necesitan saber sobre la lesión son los médicos del club, mi personal y yo”, declaró ante la prensa. Los estudios previos habían detectado una ruptura meniscal que le provocaba dolor constante e inestabilidad, lesión que podía agravarse y comprometer su posible regreso a la Selección de Brasil en marzo, de cara a una de sus últimas oportunidades para aspirar al Mundial 2026.

En el complemento, su influencia siguió siendo determinante. A los 22 minutos, ejecutó un córner preciso para que João Schmidt marcara de cabeza el 3-0. Santos, que contó con Adonis Frías, Álvaro Barreal, y luego con los ingresos de Lautaro Díaz y Benjamín Rollheiser, tuvo una actuación sólida. Neymar fue reemplazado en tiempo cumplido para resguardar su estado físico.

Con la victoria, Santos subió a la 16° posición, la última que asegura la permanencia, ahora con dos puntos de ventaja sobre Vitória, que recibirá a Mirassol. En la misma línea se encuentra el Internacional de Ramón Díaz. Los paulistas enfrentarán ahora a Juventude, ya prácticamente descendido, y cerrarán la temporada en casa ante Cruzeiro.