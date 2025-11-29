Ascienden a más de 200 los muertos por las inundaciones en Indonesia

Las zonas quedaron prácticamente aisladas debido a los daños en las carreteras y a la interrupción de las líneas de comunicación. Los aviones de socorro estaban entregando ayuda y suministros.

Hoy 10:07

La cifra de muertos por las graves inundaciones en Indonesia superó las 200 personas, mientras los rescatistas intentan encontrar a casi un centenar de desaparecidos, informó el sábado la Agencia Nacional de Gestión de Desastres.

La entidad gubernamental señaló que los equipos de rescate del distrito de Agam, en Sumatra Occidental, recuperaron más cadáveres, lo que elevó el número de muertos a 248, con más de 100 personas cuyo paradero se desconoce.

En la vecina Sumatra Septentrional han fallecido otras 116 personas, mientras que en la región de Aceh el número de víctimas mortales asciende al menos a 35, según datos oficiales.

Los equipos de rescate luchaban el sábado por llegar hasta las víctimas en varias zonas devastadas, afectadas primero por un terremoto y después por un tsunami.

Las zonas quedaron prácticamente aisladas debido a los daños en las carreteras y a la interrupción de las líneas de comunicación, y los aviones de socorro estaban entregando ayuda y suministros al distrito más afectado de Tapanuli Central, en la provincia de Sumatra Septentrional y otras de la región.

Las labores de rescate también se vieron entorpecidas por los puentes y carreteras dañados y la falta de maquinaria pesada para apoyar los trabajos.

Las lluvias monzónicas de la semana pasada provocaron el desbordamiento de los ríos en la provincia de Sumatra Septentrional. El diluvio arrasó una aldea situada en la ladera de una montaña, arrastró a personas y sumergió miles de casas y edificios.

Cerca de 3.000 familias desplazadas huyeron a refugios del gobierno, informaron las autoridades.