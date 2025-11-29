Estudiantes de Río Cuarto volvió a Primera: empató con Madryn y se quedó con el segundo ascenso

En el estadio Abel Sastre, el León igualó 1-1 en la vuelta con goles de Morales y Silba y venció 3-1 en el resultado global ante el Aurinegro. Jugará en la Liga Profesional tras 40 años de espera.

Hoy 19:18

Sonríe Río Cuarto. Desde Pablito Aimar hasta el eterno Gustavo Raggio. Festeja Estudiantes, sí. El mismo que se pasó cuatro décadas navegando por las diferentes categorías del Ascenso y hoy brinda por volver a lo más alto del fútbol argentino para codearse con los grandes. La peleó el León del Imperio, claro, y este domingo tuvo su premio: empató 1 a 1 ante Deportivo Madryn (con un final bochornoso), y el 2-0 que obtuvo en la ida le alcanzó para quedarse con la final del Reducido y el segundo boleto a la Liga Profesional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Qué lejos empezaban a quedar aquellas participaciones en Torneos Nacionales en el 83, 84 y 85 para Estudiantes. Los cruces históricos ante River y Boca en esos tiempos dejarán de ser recuerdos para volver a ser realidades. Años sumergido en el Federal/Argentino que cambiaron el paradigma de u n club que vio nacer al propio Aimar y contó con jugadores de la jerarquía de Roberto Mouzo.

Había estado cerca antes. Del 2019 (año en que volvió al Nacional) hasta hoy, inició una racha de torneos peleados que lo dejó en la puerta a Primera en tres oportunidades: dos finales en 2021 (ambas perdidas por penales, ante Sarmiento y Platense, respectivamente), y una semi de Reducido en 2023 que le hacían esperar para volver a los primeros planos.

Pero esa tristeza de ver pasar la gloria tan cerca se terminó. Este domingo le ganó a las especulaciones previas y a un gran Deportivo Madryn, que tuvo un rato de ilusión con un golazo de Luis Silba que lo dejaba a un tanto de forzar los penales. Pero esa esperanza se perdió entre la roja por doble amonestación a Recalde, que le desarmó todo el equipo, y el gol del ingresado Morales que le dio el empate a Estudiantes de Río Cuarto a falta de poco para el final.

Explotó el León. Los jugadores y el entrenador Delfino. Y festeja Córdoba también. Claro, es un hito tanto para el club como para la provincia: Estudiantes volverá a la élite después de 40 años (aunque en otro formato al de aquel entonces), y su tierra tendrá cuatro representantes en la máxima categoría (se suma a Instituto, Talleres y Belgrano).

El final bochornoso en Madryn que llevó al árbitro Tello a suspender el encuentro antes de tiempo (hinchas arrojaron piedras y demás objetos y se metieron adentro de la cancha), no coincide con la felicidad de todos los que viven el día a día del León. Y a pesar de que la imagen final de Maffini con la copa entregada por Marcelo Achile (vice de AFA y presidente de Defensores) y Delfino llevándosela sin festejar deja una mezcla de sensaciones adversas, en Río Cuarto la fiesta será completa.