En vivo: Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto definen el segundo ascenso a Primera

La ida fue para el elenco cordobés, que se impuso por 2-0 como local para quedar a un paso de la Liga Profesional.

Hoy 18:00

Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto se juegan este domingo el segundo ascenso a la Primera División en la vuelta de la final del Reducido de la Primera Nacional. La serie está 2-0 a favor del equipo cordobés, que se impuso con autoridad en la ida.

TEMAS Primera Nacional