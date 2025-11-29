Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 NOV 2025 | 34º
X
Somos Deporte

En vivo: Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto definen el segundo ascenso a Primera

La ida fue para el elenco cordobés, que se impuso por 2-0 como local para quedar a un paso de la Liga Profesional.

Hoy 18:00

Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto se juegan este domingo el segundo ascenso a la Primera División en la vuelta de la final del Reducido de la Primera Nacional. La serie está 2-0 a favor del equipo cordobés, que se impuso con autoridad en la ida.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Primera Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este domingo 30 de noviembre: descenso de temperatura y un día inestable en Santiago del Estero
  2. 2. Colapinto finalizó 14º en el GP de Qatar, que tuvo a Verstappen como ganador y dejó al rojo vivo la lucha por el título
  3. 3. El accidente nuestro de cada domingo: conductor se llevó puesta una columna de alumbrado público
  4. 4. En vivo: Boca se juega el pase a semifinales ante Argentinos Juniors en un duelo que promete
  5. 5. Bº Tradición Oeste: vecinos protagonizaron un violento incidente por el humo de una quema y una joven terminó herida
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT