Se realizó con éxito la intervención artística urbana “Voces que no callan”

La actividad se realizó en la Plaza Manuel Belgrano como parte de los eventos organizados para conmemorar el "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

Hoy 13:11

El viernes a la tarde se llevó a cabo en la plaza Manuel Belgrano, la intervención artística urbana denominada “Voces que no callan”, para conmemorar el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esta actividad fue organizada por la Dirección de Género de la municipalidad de La Banda y tuvo como objetivo visibilizar, prevenir y erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres, mediante actividades culturales y de sensibilización abiertas a toda la comunidad.

Esta propuesta también buscó generar un espacio de encuentro, reflexión y expresión, reafirmando el compromiso del municipio con el acompañamiento y la protección de las mujeres de la ciudad.

En la oportunidad, la directora del área de Género, Belen Benac, explicó: "Estamos llevando a cabo una intervención artística urbana llamada 'Voces que no callan', en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemoró el pasado 25 de noviembre.

El objetivo principal de esta propuesta es visibilizar e informar a toda la comunidad bandeña acerca del trabajo que viene realizando la Dirección de Género con respecto a esta problemática.

Si bien a diario lo que hacemos es asistir a mujeres en situación de violencia, también trabajamos fuertemente en lo que son programas que tienen que ver con la prevención de la violencia y con actividades de concientización como en este caso."

Añadió: "Hoy también tenemos la Feria de Emprendedores con muchos artesanos de La Banda que vienen acompañándonos en todos los eventos que se están realizando en la ciudad, como así también vamos a tener la participación de Luciana Sánchez que viene a deleitarnos con sus canciones y la actuación de la Academia de Folclore “Juan Saavedra”, que también nos acompaña en todos los eventos".

El encuentro también contó con una feria de emprendedores con especial participación de mujeres que tuvieron la oportunidad de acceder a stands informativos sobre prevención de violencias y promoción de derechos.

Asimismo, la integrante de la Dirección de Género, Florencia Estefania Guille, explicó: “Este es un stand perteneciente a un programa sobre la tercera edad, donde nosotras tenemos un proyecto que se llama 'CosturArte'.

Se trata de incorporar a la gente mayor, a mujeres que aprendan a hacer algo y puedan tener su emprendimiento y un oficio.

Ahora, estamos en esta feria donde pusimos un puesto donde vamos a dar clases gratis sobre adornos navideños y atrapasueños. La idea es que la gente aprenda un oficio y que sepan hacer algun tipo de producto que pueda llegar a ser comercializado".