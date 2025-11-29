Icardi sorprendió a la China Suárez en su primer aniversario: ¿se viene el compromiso?

El futbolista celebró su primer año con la actriz con un gesto que llamó la atención en redes y reavivó rumores de compromiso.

Hoy 12:46

Este sábado 29 de noviembre la China Suárez y Mauro Icardi cumplen su primer año de novios. La fecha la confesaron durante la entrevista que le dieron a Mario Pergolini hace unas semanas atrás.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ambos están en Turquía sin sus hijos, ya que Rufina está con Nicolás Cabré, debido a que se casa con Rocio Pardo en pocos días, y los más chicos, Magnolia y Amancio, están también en Argentina con su padre, Benjamín Vicuña, que hoy cumple años.

Posteos

Mauro Icardi subió a su cuenta de Instagram una serie de fotos de la China con el regalo que le hizo. Se trata de un ramo enorme de rosas rojas, una cartita que dice "Feliz aniversario mi amor", y un detalle que sorprendió a todos: una cajita con un anillo.

En las fotos, la actriz posó con cara de sorpresa mientras abría la caja donde estaba la joya, y en la siguiente, lució el anillo con una sonrisa de oreja a oreja. Frente a esto, no quedarían dudas de que Mauro le pidió compromiso a la China, aunque ellos no comentaron eso.

También, ambos posaron juntos en una foto que demuestra el lindo y tierno momento que vivieron. Con una postal súper romántica, se los vio muy enamorados.

Además, durante la entrevista con Pergolini, la China habló de un posible casamiento con Mauro, y aprovechó para tirarle una indirecta a Wanda Nara. "Este te va a casar, el último", soltó Pergolini y la China tiró un dardo: "Se tiene que divorciar primero. En unos meses le sale el divorcio".